Anuel AA

¿Qué pasa con la salud de Anuel?: lo que se sabe

El cantante causó preocupación por las imágenes que aparecieron de él en redes. En ellas, Anuel AA luciría “extremadamente delgado”, según reportes de medios como El Gordo y La Flaca.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Preocupa salud de Anuel: aparece “extremadamente delgado” y con “ojeras”

La difusión de imágenes en las que Anuel AA luciría “extremadamente delgado” y hasta con “ojeras”, según reportes de medios como El Gordo y La Flaca, han causado preocupación por su estado de salud.

Aunque ni el cantante ni su equipo de trabajo han hecho comentarios al respecto, la periodista Mandy Fridmann, del sitio Las Top News, reportó que la apariencia del puertorriqueño presuntamente tendría que ver con el problema de salud que enfrentó en 2023, el cual le habría dejado secuelas.

A través de una dinámica de Instagram, la comunicadora respondió a la pregunta de un seguidor, quien quiso saber “qué pasa con la salud de Anuel”. Para dar respuesta, Mandy citó el link de una nota publicada en su sitio en diciembre de 2025.

De acuerdo con esta publicación, a Anuel se le vería “más flaco” y “demacrado” porque, supuestamente, “su estómago nunca se recuperó de la emergencia que tuvo” en 2023.

El consumo de un alimento en mal estado durante un viaje en Chile derivó a que el intérprete puertorriqueño tuviera que ser intervenido quirúrgicamente a causa de “una septicemia”. Incluso, el mismo intérprete calificó esta situación como una “cuestión de vida o muerte”.

Según confirmó el equipo de trabajo del cantante a Las Top News en diciembre pasado, Anuel “no habría quedado bien”, lo que le estaría provocando “muchos malestares y crisis estomacales”.

Presuntamente, la última crisis de salud del cantante habría sido por “ingerir una bebida demasiado helada que dañó las paredes de su estómago”.

“En este momento estaría combatiendo un estafilococo, una bacteria controlable, pero que podría ser delicada”, señaló Mandy.

Desde hace meses, Anuel AA se ha mantenido con un perfil bajo en redes sociales.

