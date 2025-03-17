Anuel AA

Anuel AA llevaría “días” hospitalizado: reportan detalles de su supuesto estado de salud

El periodista Fernan Vélez Nalgorazzi dio a conocer la presunta razón por la que el rapero se encontraría internado en una clínica de Miami.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 

Anuel AA presuntamente llevaría “días” hospitalizado, según da a conocer este 17 de marzo el periodista Fernan Vélez Nalgorazzi.

El presentador de ‘Lo sé todo’ indicó en su columna para Metro que, “según una muy buena fuente”, el rapero estaría “hace varios días” internado.

PUBLICIDAD

“Me dicen que ‘la cosa está fea’, describiéndome la situación por la que atraviesa el cantante”, compartió el comunicador.

Presuntamente, el ex de Yailin La Más Viral se encontraría en una clínica “de Miami donde nadie lo conoce, posiblemente para evitar que se filtre a la prensa y tener más privacidad junto a los suyos”.

Más sobre Anuel AA

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”
2 mins

Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”

Univision Famosos
Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 
1:01

Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 

Univision Famosos
Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?
1:02

Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?

Univision Famosos
Nace hija de Anuel y Laury Saavedra: así recibieron a Emmaluna
0:48

Nace hija de Anuel y Laury Saavedra: así recibieron a Emmaluna

Univision Famosos
Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna
2 mins

Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna

Univision Famosos
Anuel le habría pedido disculpas a Yailin y ella explota: “Perdón por dejarte sola con Catta”
0:50

Anuel le habría pedido disculpas a Yailin y ella explota: “Perdón por dejarte sola con Catta”

Univision Famosos
¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción
2 mins

¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción

Univision Famosos
Anuel reaparece con su novia tras rumores que lo ligaban con Yailin y revela el nombre de su nueva bebé
1:02

Anuel reaparece con su novia tras rumores que lo ligaban con Yailin y revela el nombre de su nueva bebé

Univision Famosos
¿Yailin La Más Viral y Anuel se reconciliaron? Ella lanza supuestas indirectas y desata rumores
2 mins

¿Yailin La Más Viral y Anuel se reconciliaron? Ella lanza supuestas indirectas y desata rumores

Univision Famosos

¿Qué le pasó a Anuel AA?

De acuerdo con la información que divulgó Fernan Vélez, el intérprete de ‘La llevo al cielo’ estaría siendo atendido por los doctores “debido a que algo salió mal”.

“Me dicen que a Anuel le estaban realizando un trabajo con un tatuaje en una de sus piernas, alegadamente, se le infectó y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital”, relató.

El conductor especificó que actualmente los médicos estarían luchando “con la situación” para que el boricua recupere su bienestar.

Al momento, ni el artista ni su oficina de representación se han pronunciado para confirmar o desmentir este trascendido.

Cabe señalar que la semana pasada Yailin celebró el segundo cumpleaños de su hija Cattleya, a quien comparte con Anuel, y él no apareció en los videos que ella publicó de la fiesta.

Anuel AA estuvo hospitalizado en el pasado

En octubre de 2023, Anuel AA recurrió a su cuenta de Instagram para revelar que había sido sometido a una cirugía de emergencia.

“Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte”, afirmó, “no puedo seguir trabajando ahora mismo”.

Él aseveró que lo “único” que le importaba es que seguía vivo, aunque manifestó su preocupación porque se retrasaría el lanzamiento de su álbum ‘Rompecorazones’.

PUBLICIDAD

Entonces, Diario Libre indicó que supuestamente operaron al puertorriqueño debido a un episodio de apendicitis.

Relacionados:
Anuel AAHospitalSaludFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD