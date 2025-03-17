Anuel AA llevaría “días” hospitalizado: reportan detalles de su supuesto estado de salud

Video Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud

Anuel AA presuntamente llevaría “días” hospitalizado, según da a conocer este 17 de marzo el periodista Fernan Vélez Nalgorazzi.

El presentador de ‘Lo sé todo’ indicó en su columna para Metro que, “según una muy buena fuente”, el rapero estaría “hace varios días” internado.

PUBLICIDAD

“Me dicen que ‘la cosa está fea’, describiéndome la situación por la que atraviesa el cantante”, compartió el comunicador.

Presuntamente, el ex de Yailin La Más Viral se encontraría en una clínica “de Miami donde nadie lo conoce, posiblemente para evitar que se filtre a la prensa y tener más privacidad junto a los suyos”.

¿Qué le pasó a Anuel AA?

De acuerdo con la información que divulgó Fernan Vélez, el intérprete de ‘La llevo al cielo’ estaría siendo atendido por los doctores “debido a que algo salió mal”.

“Me dicen que a Anuel le estaban realizando un trabajo con un tatuaje en una de sus piernas, alegadamente, se le infectó y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital”, relató.

El conductor especificó que actualmente los médicos estarían luchando “con la situación” para que el boricua recupere su bienestar.

Al momento, ni el artista ni su oficina de representación se han pronunciado para confirmar o desmentir este trascendido.

Cabe señalar que la semana pasada Yailin celebró el segundo cumpleaños de su hija Cattleya, a quien comparte con Anuel, y él no apareció en los videos que ella publicó de la fiesta.

Anuel AA estuvo hospitalizado en el pasado

En octubre de 2023, Anuel AA recurrió a su cuenta de Instagram para revelar que había sido sometido a una cirugía de emergencia.

“Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte”, afirmó, “no puedo seguir trabajando ahora mismo”.

Él aseveró que lo “único” que le importaba es que seguía vivo, aunque manifestó su preocupación porque se retrasaría el lanzamiento de su álbum ‘Rompecorazones’.

PUBLICIDAD