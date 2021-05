Angélica Vale cuenta cómo "escapó" de ser víctima de acoso sexual por parte de un productor

Angélica Vale trajo a su memoria la ocasión en que asegura "escapó" de ser acosada sexualmente por parte de un productor cuando era aún adolescente.

La cantante y actriz, quien en julio de 2019 reconoció que por mucho tiempo se refugió en relaciones tóxicas en las que permitió ser maltratada y humillada, se sinceró sobre el amargo episodio que vivió a los 14 años con un hombre del que no dio el nombre.

"Tuve un 'MeToo'", dijo la actriz, según reportó People en Español este miércoles 26 de mayo, haciendo alusión al movimiento que nació en octubre de 2017 para denunciar la agresión y acoso sexual hacia mujeres a raíz de las acusaciones que comenzaron a hacerse públicas en contra del productor de cine Harvey Weinstein, quien hoy está preso.

"Una vez un señor productor, de música, me habló a mi casa y me dijo que fuera a su casa, pero que no llevará a mi abuela (Angélica Ortiz)", narró la hija de Angélica María, "todavía vivía mi abuelita, tenía como 14 años, y me enojé horriblemente; le dije 'bueno, ok, bye' y le colgué".

Tras rechazar la propuesta, Angélica Vale se apresuró a informar de lo sucedido a su abuela: "Corrí con mi abuela y le dije 'quiere que vaya sola; obvio no voy a ir'".

"Ya sabía. Como a los 14 sola con un señor, no voy a ningún lado. Entonces me escapé de un 'MeToo'", platicó la actriz, hoy de 45 años, de los cuales los últimos 10 los ha pasado junto a su esposo Otto Padrón, con quien vive en Los Ángeles.

Esa historia de amor inició luego de esa serie de relaciones en las que ella aseguró que soportó el maltrato por parte de otros hombres. De hecho, admitió que para lograr enamorarse de su marido tuvo que luchar contra sus demonios.

" Quería encontrar algo que llenara un vacío que sentía en mí y pensaba que una persona o el amor de mi vida lo iba a llenar. Y no es cierto, la única persona que podía llenar ese vacío era yo", mencionó.

"Cuando uno no se quiere, no sabes querer. Crees que quieres y te obsesionas quizá; no te puedes enamorar, es imposible poder enamorarte. Entonces, me costó mucho trabajo, aprendí por las malas; pero, gracias a Dios, me quise y ese vacío se llenó mucho antes de que llegara Otto a mi vida y por eso digo que llegó Otto a mi vida", platicó.

Sobre esta historia de amor contó, en otra entrevista, una curiosa anécdota: que cuando lo conoció no hubo química entre ellos y hasta que le caía "súper mal". "Nos conocimos hace 21 años y a mí me cayó súper mal y él lo sabe. Yo me iba a casar con otro chavo, él estaba casado, o sea nada que ver su vida con la mía, no hubo química ni nada; después empezamos a trabajar juntos, luego él se divorcia muchos años después y es cuando lo empiezo a conocer fuera del trabajo y me empezó a gustar, pero la verdad es que no fue para nada amor a primera vista", recordó para El Universal este jueves 27 de mayo.