¿Esposo de Angélica Vale no la apoyaba económicamente?: dicen que ella “trabajaba como señor"

Video Angélica Vale rompe en llanto ante demanda de divorcio de su marido: se enteró "cenando con él"

Otto Padrón, aún esposo de Angélica Vale, presuntamente no la apoyaba de forma indicada en el plano económico, situación que habría impactado en la solidez de su romance.

Dicha información fue compartida por la presentadora Elisa Beristain, quien afirma ser amiga de la actriz, en la emisión de su programa para YouTube.

“Les voy a comentar lo que yo vi y viví de esa relación de ellos”, indicó la mexicana para arrancar su relato al respecto.

¿Esposo de Angélica Vale no la apoyaba económicamente?

De acuerdo con Elisa Beristain, Otto Padrón es un hombre “muy estricto y de familia”, pero que “ya venía de un matrimonio fallido”.

“En varias ocasiones conviví con ambos y algo de lo que me percaté es que Angélica trabajaba como señor para llevar dinero a la casa”, aseveró.

La comunicadora narró una presunta conversación que habría tenido con la cantante en la escuela de sus respectivos hijos, en Hollywood Hills, Los Ángeles.

“La Vale, en una de esas ocasiones, me dijo: ‘Oye, ¿sabes qué?, me eché la responsabilidad de las juntas […] pero me acaba de caer una telenovela, ¿crees que me puedas ayudar?’”, contó.

Ante la petición, afirma, ella aceptó cubrirla durante un año, en el cual, una ocasión, le ofreció a la artista que trabajaran en su casa unas cuestiones del colegio.

“Me dijo: ‘No, tengo que trabajar’. Y le dije: ‘Pues dile a Otto’. Y me dijo: ‘Tú tienes la bendición [de] que tu esposo te provee, pero el día que a mí Otto me mantenga, claro que le meto más tiempo y estoy’”, recordó.

¿Marido de Angélica Vale tenía problemas de dinero?

Elisa Beristain puntualizó que, aparentemente, la situación financiera de Otto Padrón “no era la mejor” ya que habría perdido puestos laborales importantes hace “casi ya un año y medio”.

Asimismo, relató que alegadamente Angélica María, mamá de la comediante, manifestó que su yerno les daba largas para grabarle un álbum a Angélica Vale.

“Sentí que ella era una más, como muchas mujeres, que estamos trabajando y que por la situación económica también tenemos que hacernos responsables de la parte económica.