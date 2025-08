Angélica Vale revela qué hizo en “desesperación total” con tal de perder peso: “No bajaba con nada”

Angélica Vale continúa causando sensación con su cambio físico por haber perdido 55 libras tras años batallando para conseguirlo.

La actriz ha compartido que “fue un rollo hormonal” el motivo por el que no había logrado bajar el peso que ganó debido a sus embarazos.

“No me lo comí. Si me lo hubiera comido sólo cierras el pico y adelgazas, pero aquí no era eso. Fue muy difícil encontrarle”, afirmó en entrevista con Televisa Espectáculos en noviembre de 2023.

Angélica Vale estaba en “desesperación total” por su sobrepeso

Siendo honesta sobre lo que vivió, Angélica Vale contó que sufrió porque no encontraba la manera de perder el peso extra que tenía.

“Me inyectaron muchas hormonas para poder tener a mi hijo y llevaba yo nueve años sin poder adelgazar”, dijo durante su participación en el programa ‘Todo para la mujer’ este 2 de abril.

“Yo hacia que si (la dieta) del keto, que si ‘toma tres lechugas diarias con agua’, y no bajaba con nada. Bajaba 5 kilos (11 libras) y ahí me quedaba, y volvía a subir y rebote de 15 kilos (33 libras)”, agregó.

Por dicha situación, ella se llegó a sentir mal y recurrió a lo más inesperado con tal de lograr deshacerse de su sobrepeso.

“Llevaba tres meses con una dieta, que es una aplicación que bajé en la desesperación total. Es una app espantosa donde te tienes que pesar todos los días y tienes que escribir todo lo que comes”, detalló.

Angélica Vale logró adelgazar gracias a una endocrinóloga

Luego de fracasar en su esfuerzo por adelgazar, Angélica Vale encontró en una especialista la fórmula correcta para alcanzar su peso ideal.

“Mi ginecólogo se retira y entonces me mandan con otra chava, y llego y resulta que es endocrinóloga ginecóloga”, recordó.

“(Ella) me ve y me dice: ‘Te tengo que bajar de peso antes de que entres a la menopausia porque si no va a ser mucho más difícil’. Y yo: ‘Pues de eso pido mi limosna’”, sumó.

La cantante puntualizó que la doctora quizá “también por ser mujer” es que “entendió más de dónde venía” su problema.

Ella reveló que lo que necesitaba era una “regulación de hormonas”: “Sí estuvo muy fuerte, sí me agarraron unos calores que yo decía, ‘ay esta doctora me iba a curar la menopausia, pero ya me dio’”.