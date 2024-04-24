Angélica Rivera estaría grabando serie: lo que se sabe de su supuesto regreso

Video Angélica Rivera "debuta" en Tik Tok bailando con sus hijas (con mensaje al 'Güero' Castro incluido)

Angélica Rivera estaría por volver a la televisión. Según los informes de la periodista Inés Moreno, la actriz se encuentra grabando un proyecto junto al productor Epigmenio Ibarra, el cual marcaría su retorno a los melodramas después de 17 años.

“Resulta que, en los estudios de Epigmenio, en Argos, se está grabando una serie y sacan a todo de los alrededores, nadie puede entrar al set más que los involucrados porque, ¿quién creen que está grabando la serie?, Angélica Rivera, nuestra ‘Gaviota’ (...) La ‘Gaviota’ está grabando ya en los estudios de Argos”, comentó la periodista en su canal de YouTube este 23 de abril.

Lo que se sabe de su supuesto regreso a la televisión

Aunque la reportera de Univision no tiene detalles específicos sobre el proyecto en el que participaría 'La Gaviota' el experto en telenovelas Edwin Palencia mencionó el pasado 13 de abril que Epigmenio Ibarra estaba trabajando en una serie llamada ‘Fama’. Se rumorea que los actores Andrés Palacios, Eréndira Ibarra y Alejandra Barros también formarán parte de esta serie.

“Eréndira se suma a los nombres de Andrés Palacios y Alejandra Barros, que también son parte del elenco. Ella ha destacado en series como ‘Capadocia’, ‘Las Aparicio’, ‘Infames’, ‘Camelia la Tejana’, ‘Ingobernable’ y su reciente incursión en Hollywood, en la saga de Matrix’”, dijo el experto en el programa de YouTube de Alejandro Zúñiga.

Además, el 23 de abril, el dueño de la cuenta 'Confesiones de Famosos' informó que Macarena García también estaría involucrada en la serie en la que participaría la exPrimera Dama de México.

Angélica Rivera ya había dado pistas de su regreso a la actuación

En enero de este año, Angélica Rivera dejó claro que tenía planes de regresar a las telenovelas, aunque no proporcionó detalles específicos. En sus palabras a Edén Dorantes, afirmó: “(hay planes de) telenovelas, cine, series… estamos viendo… Pronto, pronto voy a estar de regreso en las telenovelas” (…) Ya lo dije hace poquito, pronto ya voy a estar (de regreso)”.