Angélica Rivera

Angélica Rivera acaba con dudas: así habla de su tan esperado regreso a las telenovelas

La Gaviota dio réplica a los comentarios sobre el proyecto televisivo que grabó "hace meses" junto a un famoso actor. Además, respondió si le gustaría ser abuela pronto.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Hijas de Angélica Rivera enloquecen las redes con sus looks en Coachella: corsets, cadenas y más

Angélica Rivera reapareció ante la prensa este lunes 22 de enero. La actriz fue captada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto a su hija Sofía Castro.

A diferencia de pasadas ocasiones, la exPrimera Dama de México respondió a algunas preguntas de los reporteros, quienes la cuestionaron sobre el proyecto televisivo que grabó "hace meses" junto a un famoso actor.

PUBLICIDAD

Más sobre Angélica Rivera

Exhijastra de 'La Gaviota' reacciona a rumores de romance de la actriz con Diego Klein
2 mins

Exhijastra de 'La Gaviota' reacciona a rumores de romance de la actriz con Diego Klein

Univision Famosos
Captan a Angélica Rivera y Diego Klein en aparente momento romántico: él le habría dicho “te amo”
2 mins

Captan a Angélica Rivera y Diego Klein en aparente momento romántico: él le habría dicho “te amo”

Univision Famosos
¡A besos con otra! Así cachan a actor que relacionan con Angélica Rivera: video
0:56

¡A besos con otra! Así cachan a actor que relacionan con Angélica Rivera: video

Univision Famosos
Las hijas de Angélica Rivera siguen sus pasos, son idénticas a ella
3:04

Las hijas de Angélica Rivera siguen sus pasos, son idénticas a ella

Univision Famosos
Actor con el que relacionan a Angélica Rivera por fin se pronuncia: ¿acepta que son novios?
2 mins

Actor con el que relacionan a Angélica Rivera por fin se pronuncia: ¿acepta que son novios?

Univision Famosos
¿Quién es el joven galán con el que relacionan a Angélica Rivera? Diego Klein es 19 años menor
4 mins

¿Quién es el joven galán con el que relacionan a Angélica Rivera? Diego Klein es 19 años menor

Univision Famosos
Angélica Rivera sufre robo en su casa: esto se habrían llevado
2 mins

Angélica Rivera sufre robo en su casa: esto se habrían llevado

Univision Famosos
Angélica Rivera rompe el silencio ante rumores de romance con el actor Diego Klein
2 mins

Angélica Rivera rompe el silencio ante rumores de romance con el actor Diego Klein

Univision Famosos
Angélica Rivera tendría relación con un actor 19 años menor ¿La ficción traspasó la pantalla?
0:58

Angélica Rivera tendría relación con un actor 19 años menor ¿La ficción traspasó la pantalla?

Univision Famosos
Angélica Rivera estaría “enamorada” de actor 19 años menor que ella: así habría comenzado su romance
1 mins

Angélica Rivera estaría “enamorada” de actor 19 años menor que ella: así habría comenzado su romance

Univision Famosos

“Dijo Danilo Carrera que había hecho pruebas con usted”, soltó un reportero, a lo que ‘La Gaviota’ respondió luego de algunos segundos: “Sí, hay muchos planes que tengo, pero ya lo sabrán…”.

Sin revelar sobre qué proyecto se refería Danilo Carrera, Angélica Rivera continuó: “(hay planes de) telenovelas, cine, series… estamos viendo… Pronto, pronto voy a estar de regreso en las telenovelas”.

¿Le gustaría ser abuela pronto?

Angélica Rivera también habló de la boda de su hija, dejando al descubierto que el objetivo de su viaje era acompañar a Sofía Castro a ver detalles de su vestido de novia.

“He disfrutado mi vida siempre y lo más importante es que he sido una mamá completa, feliz y ahora compartir con mi niña esta felicidad tan grande (sobre su boda) me llena”, dijo la protagonista de ‘Destilando amor’ (telenovela que puedes ver en ViX).

A lo que la actriz de ‘El Maleficio’ agregó: “Vamos a ir a ver mi vestido de novia. Yo invité a mi mamá (…) ya van a ver a dónde… Invité a mi mamá a un viaje súper especial”.

Por último, Angélica Rivera reveló si le gustaría ser abuela, sobre todo ahora que su hija Sofía Castro está a punto de casarse con Pablo Bernot.

“Lo que ellos decidan. Ahí si ya no me voy a meter. Lo que ellos decidan hacer con su vida (sobre tener hijos)”, sentenció haciendo caso omiso a los cuestionamientos por las críticas durante su vida dentro de la política al lado de Enrique Peña Nieto.

Relacionados:
Angélica RiveraSofía CastroFamososTelenovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD