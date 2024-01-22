Angélica Rivera acaba con dudas: así habla de su tan esperado regreso a las telenovelas

Video Hijas de Angélica Rivera enloquecen las redes con sus looks en Coachella: corsets, cadenas y más

Angélica Rivera reapareció ante la prensa este lunes 22 de enero. La actriz fue captada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto a su hija Sofía Castro.

A diferencia de pasadas ocasiones, la exPrimera Dama de México respondió a algunas preguntas de los reporteros, quienes la cuestionaron sobre el proyecto televisivo que grabó "hace meses" junto a un famoso actor.

PUBLICIDAD

“Dijo Danilo Carrera que había hecho pruebas con usted”, soltó un reportero, a lo que ‘La Gaviota’ respondió luego de algunos segundos: “Sí, hay muchos planes que tengo, pero ya lo sabrán…”.

Sin revelar sobre qué proyecto se refería Danilo Carrera, Angélica Rivera continuó: “(hay planes de) telenovelas, cine, series… estamos viendo… Pronto, pronto voy a estar de regreso en las telenovelas”.

¿Le gustaría ser abuela pronto?

Angélica Rivera también habló de la boda de su hija, dejando al descubierto que el objetivo de su viaje era acompañar a Sofía Castro a ver detalles de su vestido de novia.

“He disfrutado mi vida siempre y lo más importante es que he sido una mamá completa, feliz y ahora compartir con mi niña esta felicidad tan grande (sobre su boda) me llena”, dijo la protagonista de ‘Destilando amor’ (telenovela que puedes ver en ViX).

A lo que la actriz de ‘El Maleficio’ agregó: “Vamos a ir a ver mi vestido de novia. Yo invité a mi mamá (…) ya van a ver a dónde… Invité a mi mamá a un viaje súper especial”.

Por último, Angélica Rivera reveló si le gustaría ser abuela, sobre todo ahora que su hija Sofía Castro está a punto de casarse con Pablo Bernot.