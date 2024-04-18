Angélica Rivera

Angélica Rivera está de vuelta: hace sorpresivo anuncio y muestra cómo luce a sus 54 años

En medio de la expectativa que ha causado su posible pronto regreso a la actuación, ‘La Gaviota’ dio tremenda sorpresa a sus seguidores en redes sociales.

Paulina Flores.
Después de años de mantener su cuenta privada, Angélica Rivera finalmente ha hecho público su perfil de Instagram.

La actriz, conocida popularmente como ‘La Gaviota’, envió un cálido saludo a sus más de 38 mil seguidores que hasta ahora registra.

En la imagen que compartió, posa con estilo a sus 54 años, luciendo jeans a la cadera, una blusa negra y un blazer a cuadros.

Aunque restringió los comentarios en su publicación, este paso podría ser una pista de su inminente regreso a la actuación, especulan.

Angélica Rivera regresa a Instagram.
Imagen Angélica Rivera/Instagram

La primera foto que Angélica Rivera publicó en su perfil de Instagram data del año 2017. Sin embargo, durante varios años, la cuenta permaneció privada, restringida solo a un círculo íntimo.

En su colección, se pueden apreciar fotografías inéditas de Angélica junto a sus hijas Sofía, Fernanda y Regina Castro, fruto de su primer matrimonio con José Alberto ‘El Güero’ Castro.

Además, la actriz comparte imágenes junto a su mamá, algunas protagonizando portadas de revista y otras relacionadas con su trabajo en televisión.

Aunque ahora es posible ver el contenido de su perfil, Angélica Rivera aún restringe los comentarios.

El repentino regreso de la ex primera dama de México a la vida pública digital podría ser un indicio de su posible regreso a las telenovelas.

Entre los seguidores famosos que tiene en su cuenta están Eduardo Santamarina, Andrés Palacios, Nina Rubín, Erick Elías, Angelique Boyer, Michelle Renaud y, por supuesto, sus hijas.

La mayor de ellas, Sofía, no dejó pasar la oportunidad de darle la bienvenida a su mamá en las redes sociales: “Welcome back mi Gaviota. Hacías falta por aquí”.

Sofía Castro da la bienvenida su mamá en redes sociales.
Imagen Sofía Castro/Instagram

¿Qué se sabe del regreso de Angélica Rivera a la actuación?

n?

Desde hace tiempo se especula sobre cuándo y qué proyecto marcaría el regreso de Angélica Rivera a la actuación.

Sin embargo, de viva voz, en enero pasado frente a varios medios de comunicación que la abordaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz confirmó su pronto regreso.

"Ya hay muchos planes que tengo, que ya los sabrán; telenovelas, cine, serie", expresó”, dijo sin dar más detalles.


