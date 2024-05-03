Sofía Castro

Sofía Castro revela enfermedad a nada de celebrar su boda: dice cómo le afecta

La hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro explicó qué fue lo que detonó la infección viral en plenos preparativos para su enlace con Pablo Bernot.

Sofía Castro habló de los problemas de salud a los que se enfrentó durante los preparativos para su inminente boda con Pablo Bernot.

La hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro reveló que la ilusión de las despedidas de soltera y la búsqueda de su vestido de novia se vieron ensombrecidas por una infección viral.

El estrés asociado con la organización de eventos como este provocó un brote de herpes zóster en la futura novia.

Sofía explicó en la entrevista publicada por 'Venga la alegría' que ha lidiado con esta condición desde que era una niña.

“Sufro de herpes desde que era bebé. Cuando estoy estresada o mis defensas bajan, tengo episodios fuertes”, dijo.

A pesar del desafío que representa la organización de su boda y la lucha contra el herpes, Sofía Castro agradeció tener el apoyo de su familia y destacó que la infección viral está bajo control.

“Gracias a Dios, estoy bien y lo tengo bastante controlado. El herpes afecta el sistema nervioso”, explicó.

La actriz mencionó la paciencia que su mamá, Angélica Rivera, le ha tenido durante este proceso previo a su boda.

“Ha sido bien bonito vivir todo este proceso con ella, porque nos ha unido muchísimo. Siempre hemos sido muy unidas. Está muy contenta y disfrutando conmigo todo este proceso. Ella es la que más paciencia me ha tenido”, dijo.

A través de redes sociales, Sofía Castro ha compartido detalles de su próxima boda. En marzo pasado, presumió imágenes de su primera despedida de soltera, en la que estuvo presente su mamá, Angélica Rivera.

Además, en una entrevista con el programa Hoy en febrero, Sofía adelantó que ya había elegido uno de los vestidos que usará para el gran día, aunque no quiso dar más detalles, destacando que “todo será sorpresa”.

En una publicación de finales de abril en Instagram, expresó sus nervios con el mensaje: “Yo tratando de mantener todo junto últimamente. ¡Todo está bien! ¡Todo está bien!”.


