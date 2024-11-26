Angélica Rivera hace su regreso triunfal a la actuación en la serie 'Con Esa Misma Mirada'

Video Se ventila que Angélica Rivera “siempre” le manda un “regalito” a famoso actor: se revela a quién

Angélica Rivera por fin confirmó su regreso a la actuación y lo hará por la puerta grande al protagonizar 'Con Esa Misma Mirada' a través de ViX, proyecto que marca su debut en una plataforma de 'streaming'.

Después de 17 años ausente del mundo del entretenimiento, 'La Gaviota' compartió un adelanto de lo que veremos en 2025 en la historia que protagonizará junto al español Iván Sánchez.

"Con todo mi corazón", escribió Angélica en su cuenta de Instagram, donde publicó el tráiler.

"En la historia que cambió la televisión en México. 'Con Esa Misma Mirada', muy pronto", se lee en el avance en el que Angélica luce un elegante vestido rojo y se advierte que tendrá escenas de pasión con Iván.

¿De qué trata 'Con Esa Misma Mirada'?

Es la nueva adaptación de 'Señora Isabel', historia colombiana que en México causó furor en 1997 cuando Angélica Aragón, Fernando Luján y Ari Telch la grabaron con el nombre de 'Mirada de Mujer'. Sin embargo, esta será "una versión moderna y atrevida".

"ViX mostrará una adaptación nunca vista de la clásica novela en un contexto moderno, con personajes contemporáneos y giros a la historia", explica TelevisaUnivision.

"'Con Esa Misma Mirada' cuenta la historia de una mujer que tras una dolorosa infidelidad y separación después de 25 años de matrimonio, se ve enfrentada a replantearse la vida que había dedicado a su familia, reactivando sus sueños profesionales y redescubriendo el amor y su sensualidad con un hombre menor que ella".

Elenco de 'Con Esa Misma Mirada'

Angélica Rivera, Iván Sánchez y Diego Klein son los protagonistas y estarán acompañador en el elenco por Sofía Castro, Ivanna Castro, Nicolás Haza, Ximena Herrera, Pamela Almanza, Fernanda Borches, Iliana Fox, Juan Ríos Cantú, Blanca Guerra, Adriana Llabrés, Gonzalo Vega, Adriana Romero, Adolfo de la Fuente, Lupita Ortiz, Mateo Ortega Casillas, Fernanda Hernández y Andrea Aldana.

La historia fue producida por Argos para ViX y Epigmenio Barra es uno de los productores del proyecto, el cual se estrenará en 2025.

Angélica Rivera en 'Con Esa Misma Mirada'. Imagen ViX

El regreso de Angélica Rivera

'La Gaviota', sobrenombre que se ganó la actriz en 2007 cuando protagonizó su último melodrama 'Destilando Amor', ha estado ausente en la actuación desde entonces, pues se dedicó al ámbito político durante su matrimonio con Enrique Peña Nieto.