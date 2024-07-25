Ángela Aguilar y Christian Nodal: esto cuesta una boda en la hacienda donde celebraron su amor

Video Así fue la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal: el discurso de Pepe Aguilar, los secretos del vestido y más

Poco a poco han estado saliendo a la luz los detalles de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, como los famosos que ‘apadrinaron en su boda’ o que la hija del cantante, Inti, fue la gran ausente de la noche.

El evento se llevó a cabo el 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morelos, México, y aquí te decimos todos los detalles sobre este exclusivo lugar de eventos.

¿Cuánto cuesta casarse en la hacienda donde fue la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal?



De acuerdo con el sitio Bodas.com, un menú personal en la Hacienda San Gabriel de las Palmas tiene un costo aproximado de 2,500 pesos mexicanos por persona. Es decir, alrededor de 135 dólares.

En entrevista con Despierta América Jomari Goyso, quien fue invitado al evento, confesó que solo estuvieron presentes alrededor de 50 personas, por lo que el precio del evento podría haber alcanzado los 125 mil pesos mexicanos: alrededor de 6800 dólares.

Esta sería una nimiedad en comparación con la fortuna que poseen los cantantes. Según Celebrity Net Worth, Christian Nodal tendría una fortuna estimada de 20 millones de dólares.

Por otro lado, Ángela Aguilar según Celebrity Net Worth, tiene una fortuna aproximada de 2.5 millones de dólares, mientras que su padre, Pepe Aguilar, tendría alrededor de 10 millones de dólares, de acuerdo con la misma fuente.

Imágenes de la Hacienda San Gabriel de las Palmas Imagen @nadiaferreira y @byferggie en Instagram

Los lujos de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Sin embargo, lo más probable es que el precio total que Ángela Aguilar y Christian Nodal pagaron por hacer su boda en la Hacienda San Gabriel de las Palmas haya sido mucho mayor debido a los lujos que incluyeron.

Los artistas llenaron varias partes del lugar con rosas rojas, tuvieron decoraciones personalizadas con su sello, una figura formada por una A y una C unidas.

Eso sin mencionar que para la cena contrataron los servicios de la chef mexicana Gabriela Ruíz, quien cuenta con una estrella de la guía Michelín (este fue el exquisito menú que sirvieron).

Hacienda San Gabriel de las Palmas Imagen @monicac0rgan y @nadiaferreira en Instagram

Así es la hacienda en la que se casaron Ángela Aguilar y Christian Nodal

La Hacienda San Gabriel de las Palmas se encuentra a 90 minutos de la Ciudad de México. De acuerdo con su página oficial, se trata de una verdadera muestra de arquitectura colonial. Su construcción inició en el año 1529 bajo las órdenes de Hernán Cortés.

Originalmente el lugar era usado como casa monasterio de la orden Franciscana, pero hoy en día se ha convertido en un alojamiento de lujo para eventos privados.

Cuenta con 20 exclusivas habitaciones, algunas de ellas con piscina privada. Tiene SPA con temazcal, jacuzzi, varias terrazas, huertos orgánicos, canchas de padel y de tenis, paseos a caballo y otras amenidades más.

Además, tiene más de 30 años de experiencia en la organización de bodas, cuenta con tres zonas de eventos sociales, que llevan por nombre El Trapiche, La Troje y el Jardín.