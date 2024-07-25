Ángela Aguilar

El exquisito menú en la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar: una famosa chef lo preparó

Christian Nodal y Ángela Aguilar no solo impresionaron a los invitados con una lujosa boda, sino que también ofrecieron comida de alto nivel, digna de un restaurante de cinco estrellas."

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, celebrada recientemente en una lujosa hacienda ubicada en Morelos, México, no solo deslumbró por su elegancia y el prestigio de sus invitados, sino también por el sofisticado banquete ofrecido durante el evento. La ceremonia, que se llevó a cabo en un entorno íntimo y exclusivo con aproximadamente 45 invitados, fue acompañada por una cena digna de una estrella Michelin, que dejó una impresión duradera en los asistentes.

¿Cuál fue el menú en la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

El evento capturó la atención y no escatimó en detalles cuando se trató de la comida. Gracias a una foto filtrada en redes sociales, se reveló qué platillos se sirvieron exactamente, los cuales estaban escritos en un menú.

La hoja, decorada delicadamente con estampados, mencionaba que había tres entradas a escoger: una ensalada de jícama con pesto de albahaca y pistache, carpaccio de calabaza con aderezo de ajo rostizado y piñones, y un tartar de atún y camarón con tapenade y jitomates deshidratados.

Para los platillos fuertes, los invitados tenían dos opciones: pasta orzo con salsa cremosa, trufa negra y duraznos, o short rib braseado con risotto de hongos.

@dayanechrissel

Boda de Ángela Aguilar y Christian nodal #tiktokmehizover #entretenews #amgelaaguilar #christiannodal #pepeaguilar

♬ sonido original - Dayane Chrissel

¿Quién fue la chef a cargo de crear el menú para la boda Nodal-Aguilar?

Para cerrar, no podía faltar el poste y sirvieron a los invitados un pastel de chocolate con crema de avellana y caramelo salado. Se rumora que la chef tabasqueña, Gabriela Ruiz, fue la encargada de crear el menú, pero por el momento no hay una confirmación oficial de ello.

Además del menú excepcional, el evento contó con un servicio impecable, proporcionado por un equipo de someliers y camareros altamente capacitados, quienes se aseguraron de que cada aspecto de la experiencia gastronómica fuera perfecto.

El banquete fue solo uno de los muchos aspectos que hicieron de la boda de Nodal y Aguilar un evento memorable. La combinación de una ubicación idílica, una ceremonia íntima y una gastronomía de primer nivel elevó la celebración a un nivel de sofisticación que reflejó el estatus y la influencia de los novios en la industria del entretenimiento.

Con la atención centrada en el elegante menú y la atmósfera exclusiva del evento, la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar será recordada no solo por la unión de dos importantes figuras del mundo musical, sino también por su exquisito banquete que encantó a todos los presentes.

Imagen The Grosby Group


