Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se reencuentra con su papá por primera vez tras escándalo por romance con Nodal: fotos

Pepe y Ángela Aguilar se dejaron ver públicamente juntos tras el escándalo que se ha suscitado por el romance de ella con Christian Nodal y la serie de especulaciones que se han generado por la supuesta reacción del veterano cantante ante la controversia y críticas hacia su hija.

Momento en que Ángela Aguilar aparece por primera vez con su papá tras escándalo por Nodal: video

Ángela Aguilar reapareció públicamente y por primera vez junto a su papá Pepe Aguilar luego de la polémica vorágine que ha causado su romance con Christian Nodal.

A la joven de 20 años no se le había visto junto al veterano artista desde que la controvertida pareja confirmó su relación amorosa el pasado 10 de junio.

Así fue el reencuentro de Ángela y Pepe Aguilar

Los Aguilar volvieron juntos a los escenarios la noche de este sábado 29 de junio en Dallas, Texas, para ofrecer su show 'Jaripeo sin fronteras: hasta los huesos', un espectáculo encabezado por Pepe Aguilar y del que también forman parte sus hijos Ángela y Leonardo.

Se especulaba que la cantante no se presentaría junto a ellos, sin embargo, desde su cuenta de Instagram se publicaron videos en las que se le ve cantando en la presentación.

Algunas imágenes de la presentación de Ángela Aguilar en 'Jaripeo sin fronteras: hasta los huesos' la noche de este sábado 29 de junio en Dallas, Texas, junto a su papá Pepe Aguilar.
Algunas imágenes de la presentación de Ángela Aguilar en 'Jaripeo sin fronteras: hasta los huesos' la noche de este sábado 29 de junio en Dallas, Texas, junto a su papá Pepe Aguilar.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Como es habitual, cantó sola, pero también junto a su hermano y su padre. Según algunas versiones difundidas en redes sociales, uno de los temas que interpretó fue 'Dime cómo quieres', sencillo que grabó a dueto con Nodal en 2020 y que ahora es considerado por algunos como un estandarte de su actual romance.

Como es habitual, hubo un momento del concierto en que Ángela cantó junto a su hermano Leonardo y su papá Pepe Aguilar.
Como es habitual, hubo un momento del concierto en que Ángela cantó junto a su hermano Leonardo y su papá Pepe Aguilar.
Imagen Pepe Aguilar/Instagram


Al parecer, la joven artista sumaba supuestamente un mes que no estaba al lado de su papá. A finales de mayo, él se fue de vacaciones a Japón junto a su esposa Aneliz y regresó a EEUU un par de semanas después mientras su hija paseaba por distintos lugares del mundo en pleno romance junto con Nodal.

De acuerdo con algunas versiones, el reencuentro entre Ángela Aguilar y sus padres habría sido cordial: "Les cuento que me dicen que sus papás la recibieron bien normal", aseguró en Instagram este sábado Jacqueline Martínez 'Chamonic', experta en temas de farándula.

Según la 'influencer', el espectáculo de los Aguilar en Texas sería de "las últimas presentaciones que tendrán" como familia, pues tanto Leonardo como Ángela se enfocarían en dar seguimiento en solitario a sus carreras.

¿Qué opina Pepe Aguilar del romance de Nodal y Ángela?

Pepe Aguilar no dio de manera inmediata una postura clara luego de que se confirmó el romance entre su hija y Nodal.

Aparentemente ha tomado públicamente con humor la controversia que eso ha generado, sin embargo, se especula que no habría estado del todo de acuerdo con la relación, pero supuestamente ha respetado la decisión de Ángela por ser una mayor de edad.

A ella y a Nodal se les critica que hayan dado a conocer el romance solo 18 días después de que el cantante anunciara su separación de Cazzu, con quien tiene una hija de 9 meses de nacida.

A Ángela Aguilar se le ha señalado como 'la tercera en discordia', sin embargo, Nodal ha asegurado que entre él y la artista argentina no existió alguna infidelidad de por medio.

Video Ahora sí no se le cortó: Pepe Aguilar revela lo “importante” que tenía que decir ¿sobre Ángela?
