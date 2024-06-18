Pepe Aguilar

Ángela Aguilar se habría peleado con su papá por la relación con Nodal: Pepe “debe estar superdolido”

La cantante presuntamente se fue “a vivir sola” después del conflicto con su padre, esto sería a raíz de su noviazgo con Christian Nodal. Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha manifestado su sentir sobre el romance de su hija.

Video Ángela Aguilar habla de la supuesta boda y muestra su tatuaje con las iniciales de Nodal

Ángela Aguilar finalmente habló de su polémica relación con Christian Nodal, en medio de especulaciones de que ya se habrían casado e inclusive esperarían a su primer hijo.

La cantante aseguró, en entrevista con Quién publicada este 17 de junio, que “no hay nada de malo” en su romance con el sonorense.

“Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, indicó.

Sobre lo que ella no se pronunció es al respecto de la opinión que su padre, Pepe Aguilar, tiene de este idilio, que sorprendió pues el intérprete de ‘Botella tras botella’ recién había anunciado su separación de Cazzu.

¿Ángela Aguilar se peleó con su papá por Nodal?

Mientras Pepe Aguilar sigue sin compartir su pensar en torno al noviazgo de su retoño y Christian, ha trascendido que la joven cantautora se habría disgustado con su padre.

“Ángela, me cuentan, se pelea con el papá y aparentemente se va a vivir sola, se emancipa”, aseveró ayer el periodista Gustavo Adolfo Infante durante su programa ‘De primera mano’.

Previamente, el 2 de junio, la creadora de contenido ‘Chamonic’ reportó que la artista reside en su propio apartamento, ubicado en Magnolia, Texas.

De acuerdo con el comunicador, tras el presunto conflicto, el llamado ‘Bandido de amores’ se fue de viaje a Japón con su esposa Aneliz Álvarez para “celebrar 27 años de matrimonio”.

Entre tanto, la creadora de éxitos como ‘Qué agonía’ acompañó a Nodal a las diferentes ciudades en las que ha brindado presentaciones y hasta se trasladaron a Roma, Italia, por diversión.

Adolfo Infante informó que la pareja no celebró una boda en el citado destino europeo, como reveló su colega Maxine Woodside.

Sin embargo, puntualizó que ‘Angelita’, como le dicen cariñosamente, podría ahora alejarse profesionalmente de su familia.

“Ella va a dejar ‘Jaripeo sin fronteras’, eso es lo que yo creo, lo que a mí me dijeron, para tomar su carrera como solista”, mencionó.

Pepe Aguilar estaría “superdolido” por la situación con su hija Ángela

En esta oportunidad, Gustavo Adolfo Infante se refirió a lo que posiblemente Pepe Aguilar siente debido a los supuestos acontecimientos.

“Más que molesto, yo creo que debe estar superdolido, él y la mamá también. Imagínate ver cómo se acaban a Ángela”, expresó.

“El que tenía un compromiso con una hija, que al día de hoy tiene nueve meses y tres días, Inti, era Christian Nodal. El que incumplió ahí es él, ella está enamorada”, agregó.

Ángela Aguilar habló así de su papá

Entre tanto, en sus recientes declaraciones, Ángela Aguilar sí realizó un comentario acerca de Pepe, aunque vinculado a su rol como mentor.

“No se queda con nada. Es muy fuerte conmigo, me ayuda a aprender correctamente”, sentenció al reconocer que él es muy honesto.

A la fecha, pese a los señalamientos, ella no ha aclarado o desmentido que esté enfrentando desacuerdos con su padre por su amorío con Nodal.

