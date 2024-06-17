Ángela Aguilar

¿Nodal y Ángela Aguilar se casaron porque ella está embarazada? Afirman que sí esperan bebé

La periodista mexicana Flor Rubio hizo una aseveración con respecto al rumor de que la cantante estaría esperando un bebé con Christian y surgieron nuevas fotos que lo probarían. Además, se especula que sería por su embarazo que casó con Nodal.

Por:Dayana Alvino
Video ¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal? Las imágenes que levantan sospechas

Luego de que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaran ser novios, los rumores en torno a su relación han ido en incremento, llegando a trascender que inclusive ella ya estaría embazada.

Fue el presentador Ariel Osorio, de ‘Lo sé todo Colombia’, quien señaló que durante el concierto que el cantante ofreció en un recinto de la Ciudad de México, el 11 de junio, la joven artista apareció con “barriguita”.

¿Ángela Aguilar está embarazada?

A días de que comenzaran a circular las especulaciones sobre que la hija de Pepe Aguilar se convertiría pronto en mamá del segundo bebé de Nodal, la información estaría corroborada.

La periodista Flor Rubio reveló que la misma fuente que le aseveró a su colega Maxine Woodside que Ángela Aguilar y Nodal se dieron el ‘Sí, acepto’, le compartió más datos.

“Le dijo que están esperando un bebé”, contó la comunicadora este 17 de junio mientras se encontraba en la emisión de ‘Venga la alegaría’.

Ante dicha afirmación, su compañero, Ricardo Casares, teorizó que esa sería la razón por la que la pareja supuestamente se casó.

El 14 de junio, Woodside dio a conocer que una persona “que está muy cerca de la familia Aguilar” le indicó que los exponentes del regional mexicano celebraron su boda en Roma, Italia.

“Pepe estuvo presente y de ahí se fue a Japón, y de ahí ya regresó a Los Ángeles”, narró ella al respecto de lo que al parecer sucedió.

En cuanto a la supuesta gestación de Ángela, Rubio reflexionó que los intérpretes de ‘Dime cómo quieras’ tendrían que haber regresado hace muchas semanas.

“Y tampoco cuadran los tiempos de que recién la hayan retomado. Perdón, pero para que pueda haber un embarazo tiene que haber un poquito más de tiempo”, recalcó.

Christian anunció el final de su idilio con Cazzu, madre de su pequeña Inti, el 23 de mayo, y 18 días después, el 10 de junio, confirmó estar con Ángela Aguilar.

Fotografía probaría embarazo de Ángela Aguilar

Este 16 de junio, Ángela Aguilar publicó en sus historias de Instagram unos clips y fotografías para felicitar a Pepe Aguilar por el Día del Padre.

En una de las postales, ella sale al lado del llamado ‘Bandido de amores’, a punto de darle un beso en la mejilla, por lo que él se inclina.

Dicho retrato permite ver el vientre de la cantautora un poco abultado. Al compartirla en su ‘feed’, la creadora de contenido ‘Reina venenosa’ apuntó con ironía: “¡Es colitis!”.

Ángela Aguilar publicó esta fotografía el domingo 16 de junio.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Hasta el momento, ‘Angelita’, como la apoda Christian, no ha aceptado ni desmentido estar embarazada de su primer hijo a sus 20 años.

Ángela AguilarChristian NodalFamosas EmbarazadasFamosos

