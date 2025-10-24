¿Ángela Aguilar cancela conciertos en Estados Unidos porque está embarazada?: amigo deja dudas

Video ¿Nodal estuvo en la fiesta de cumpleaños de Ángela? El Gordo Aguilar despeja las dudas

Kunno, influencer y amigo de Ángela Aguilar y Noda, abordó diversos temas de la farándula y su vida personal, pero centró la atención al referirse a las recientes cancelaciones de fechas de conciertos en Estados Unidos de su amiga, la hija de Pepe Aguilar.

Aunque el creador de contenido no reveló el motivo exacto, sí confirmó que está al tanto de la situación y prometió compartir los detalles en el futuro.

PUBLICIDAD

"Es algo que les voy a contar más adelante, sé la razón, o sea, es algo interesante que sé que les va a sorprender mucho", afirmó ante los cuestionamientos de la prensa, reportó Edén Dorantes el pasado 24 de octubre.

¿Ángela Aguilar embarazada?

Kunno confesó que "le encantaría ser tío", pero, además de desestimar las predicciones de embarazo de supuestas "videntes", se limitó a responder: "Ya verán".

Una semana antes, el influencer ya había respondido a estos rumores. “Pues… o sea, obvio (es un rumor) si no, sería el primero en enterarme. No sé si les diría primero, pero sí (es un rumor)”, dijo en entrevista para Hoy Día el pasado 15 de octubre.

En aquel momento, Kunno afirmó que Ángela Aguilar estaba pasando por un gran momento y destacó sus actuales proyectos.