Asesinan a exmánager de Gerardo Ortiz

El periodista Antonio Nieto, colaborador de N+, reportó el fallecimiento de Jesús Pérez Alvear. Al hombre, identificado como el exmánager de Gerardo Ortiz, le arrebataron la vida en un restaurante de la Ciudad de México.

Jesús Pérez Alvear, exmánager del cantante Gerardo Ortiz, fue asesinado en un restaurante de la zona de Polanco en la Ciudad de México la tarde del miércoles 4 de diciembre.

El periodista Antonio Nieto, colaborador de N+, reportó el fallecimiento del reconocido productor mexicano, quien en junio de 2023 ya había admitido sus nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al formalizar un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses.

Según lo narrado por el comunicador, el exmánager de Gerardo Ortiz, quien también estaría ligado al atentado que sufrió el hijo de María Sorté en 2020, se encontraba en el interior del restaurante del centro comercial Miyana cuando hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon directamente contra el productor.

De acuerdo con las declaraciones que un testigo dio a N+, "dos hombres" ingresaron al lugar sin “quitarse el casco de motociclistas”, haciendose pasar por repartidores de comida.

Este jueves 5 de diciembre, la identidad del hombre fue confirmada por Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

"Tenemos información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que en el transcurso de la noche se acreditaron elementos objetivos para poder confirmar la identidad del individuo que perdió la vida el día de ayer. Se trata de Jesús 'N'", declaró.

"La identidad se confirma de acuerdo con la información que nos proporcionó la Fiscalía, derivado del testimonio de un testigo que se presenta el día de ayer en las instalaciones. Una persona cercana, de su círculo familiar, es quien acredita la identidad", sentenció.

¿Quién era Jesús Pérez Alvear?

Jesús Pérez Alvear, también conocido como 'Chucho' Pérez, fue mánager de Gerardo Ortiz y promotor de Julión Álvarez, según informó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2018.

En junio de 2023, el empresario llegó a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses por nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un año antes, Jesús Pérez Alvear fue acusado junto a Ángel del Villar -CEO de la disquera DEL Records- su presidente financiero, Luca Scalisi, y la subsidiaria DEL Entertainment, por haber participado en un esquema financiero con firmas vinculadas con el crimen organizado.

Video Gerardo Ortiz comenzó su carrera en Código Fama, ¿qué fue de los demás niños?
