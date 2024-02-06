Ángel del Villar

Ex de Chiquis fue espiado por el FBI: lo investigan por presunto lavado de dinero

La investigación en contra de Ángel del Villar por presunto lavado de dinero de un cártel mexicano continúa. El cantante Gerardo Ortiz es uno de los testigos en el caso.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Ángel del Villar, ex de Chiquis, revela los secretos de su complicada relación con Jenni Rivera

En los últimos años la productora DEL Records ha logrado consagrarse al tener bajo su firma a artistas como Peso Pluma, Eslabón Armado, Lenin Ramírez, Cheli Madrid, Los del Limit, Panchito Arredondo, entre otros. Sin embargo, su dueño, José Ángel del Villar Ramírez está enfrentado problemas con el FBI.

Desde 2018 Del Villar, quien mantuvo una relación con Chiquis Rivera durante cuatro años, está siendo investigado porque hizo negocios con Jesús Pérez Alvear, quien aceptó su culpabilidad de lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de Univision Noticias que obtuvo de la investigación de las autoridades, el FBI tiene evidencia que probaría que el empresario musical también está implicado, incluso, le pusieron un micrófono espía en su oficina de DEL Records. Además, de que el cantante Gerardo Ortiz lo habría delatado.

¿Por qué vinculan a Ángel del Villar con un cártel de México?

Jesús Pérez Alvear era promotor de conciertos en México que hizo negocios con la expareja de Chiquis, pues contrataba artistas firmados por DEL Records, ganancias que habrían sido de 1.5 millones de dólares para la disquera.

En 2018 el Departamento del Tesoro lo acusó de lavar dinero ilícito del Cártel de Jalisco Nueva Generación usando eventos musicales masivos como fachada, por lo cual le dieron una sentencia de hasta 10 años de prisión.

Más sobre Ángel del Villar

Ex de Chiquis irá a prisión: estos años pasará por vínculos con el narcotráfico
0:59

Ex de Chiquis irá a prisión: estos años pasará por vínculos con el narcotráfico

Univision Famosos
Ángel del Villar es sentenciado a 4 años de prisión: imponen multa millonaria al ex de Chiquis
2 mins

Ángel del Villar es sentenciado a 4 años de prisión: imponen multa millonaria al ex de Chiquis

Univision Famosos
Ángel del Villar señala a Gerardo Ortiz y cuenta “toda la verdad” sobre su caso
1:44

Ángel del Villar señala a Gerardo Ortiz y cuenta “toda la verdad” sobre su caso

Univision Famosos
Chiquis lanza mensaje tras escándalo de su ex Ángel del Villar, culpable por negocios ilegales
1:01

Chiquis lanza mensaje tras escándalo de su ex Ángel del Villar, culpable por negocios ilegales

Univision Famosos
Ex de Chiquis rompe el silencio tras ser declarado culpable: ¿manda indirecta a Gerardo Ortiz?
1:20

Ex de Chiquis rompe el silencio tras ser declarado culpable: ¿manda indirecta a Gerardo Ortiz?

Univision Famosos
Ángel del Villar es declarado culpable: así reaccionó el ex de Chiquis al ver devastada a su familia
1:15

Ángel del Villar es declarado culpable: así reaccionó el ex de Chiquis al ver devastada a su familia

Univision Famosos
Declaran culpable a Ángel del Villar: ¿irá a la cárcel el ex de Chiquis por sus turbios negocios?
0:54

Declaran culpable a Ángel del Villar: ¿irá a la cárcel el ex de Chiquis por sus turbios negocios?

Univision Famosos
Ángel del Villar es declarado culpable por vínculos con narco: lo que sigue para el ex de Chiquis
2 mins

Ángel del Villar es declarado culpable por vínculos con narco: lo que sigue para el ex de Chiquis

Univision Famosos
La millonaria cantidad que Gerardo Ortiz habría recibido de los conciertos vinculados con un cartel 
1:14

La millonaria cantidad que Gerardo Ortiz habría recibido de los conciertos vinculados con un cartel 

Univision Famosos
Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio
2 mins

Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio

Univision Famosos

Debido a los tratos que hicieron, Del Villar está siendo investigado, incluso, el 14 de junio de 2022 fue arrestado, pero salió libre al pagar una fianza de 100 mil dólares. Sin embargo, su caso continúa.

Ángel del Villar y Chiquis Rivera
Ángel del Villar y Chiquis Rivera
Imagen DEL Records/Facebook

¿Qué tiene qué ver Gerardo Ortiz en el caso de Ángel del Villar?

Hace tiempo, Gerardo Ortiz era parte de los artistas de DEL Records y en 2018 fue contratado por Alvear para ofrecer un concierto en Aguascalientes, México.

De acuerdo con los reportes de Univision Noticias, el cantante fue abordado por los agentes en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, donde le advirtieron sobre las acusaciones del promotor Jesús Perez Alvear, pero no hizo caso y ofreció el show cobrando 100 mil dólares.

PUBLICIDAD

El cantante de regional mexicano es uno de los testigos en el caso y, aunque se mantenía en secrecía su identidad, recientemente se dio a conocer en "documentos oficiales".

Imagen Cortesía

Las presuntas evidencias en contra de Ángel del Villar

Aunque el productor musical aseveró ser inocente de las imputaciones, su caso podría complicarse debido a que en marzo de 2023 Pérez Alvear firmó un acuerdo de culpabilidad en donde asegura que " se comunicaba en secreto con Ángel del Villar usando teléfonos prepagados" y que el empresario le sugirió que "consiguiera una carta de invitación falsa a Ortiz".

Según la fiscalía tiene en su poder evidencia que inculparía al ex de Chiquis, como "registros bancarios, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, escuchas telefónicas y grabaciones de audio", detalló Univision Noticias.

Además, se reveló en una audiencia que el FBI escondió un micrófono en la oficina del productor de la compañía para espiarlo.

De acuerdo con la información, en la lista de testigos también se encuentra un narcotraficante que asegura haber movido drogas con Pérez Alvear.

Ángel del Villar fundó la disquera DEL Record en 2008, sin tener experiencia en el rubro musical, pues sus empresas eran de construcción. La compañía se ubica en la ciudad de Bell Gardens, California.

Relacionados:
Ángel del Villar Gerardo OrtizCartel Jalisco Nueva GeneraciónFBILavado de DineroChiquis RiveraNarcotráficoCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD