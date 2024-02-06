Ex de Chiquis fue espiado por el FBI: lo investigan por presunto lavado de dinero

Video Ángel del Villar, ex de Chiquis, revela los secretos de su complicada relación con Jenni Rivera

En los últimos años la productora DEL Records ha logrado consagrarse al tener bajo su firma a artistas como Peso Pluma, Eslabón Armado, Lenin Ramírez, Cheli Madrid, Los del Limit, Panchito Arredondo, entre otros. Sin embargo, su dueño, José Ángel del Villar Ramírez está enfrentado problemas con el FBI.

Desde 2018 Del Villar, quien mantuvo una relación con Chiquis Rivera durante cuatro años, está siendo investigado porque hizo negocios con Jesús Pérez Alvear, quien aceptó su culpabilidad de lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con información de Univision Noticias que obtuvo de la investigación de las autoridades, el FBI tiene evidencia que probaría que el empresario musical también está implicado, incluso, le pusieron un micrófono espía en su oficina de DEL Records. Además, de que el cantante Gerardo Ortiz lo habría delatado.

¿Por qué vinculan a Ángel del Villar con un cártel de México?

Jesús Pérez Alvear era promotor de conciertos en México que hizo negocios con la expareja de Chiquis, pues contrataba artistas firmados por DEL Records, ganancias que habrían sido de 1.5 millones de dólares para la disquera.

En 2018 el Departamento del Tesoro lo acusó de lavar dinero ilícito del Cártel de Jalisco Nueva Generación usando eventos musicales masivos como fachada, por lo cual le dieron una sentencia de hasta 10 años de prisión.

Debido a los tratos que hicieron, Del Villar está siendo investigado, incluso, el 14 de junio de 2022 fue arrestado, pero salió libre al pagar una fianza de 100 mil dólares. Sin embargo, su caso continúa.

Ángel del Villar y Chiquis Rivera Imagen DEL Records/Facebook

¿Qué tiene qué ver Gerardo Ortiz en el caso de Ángel del Villar?

Hace tiempo, Gerardo Ortiz era parte de los artistas de DEL Records y en 2018 fue contratado por Alvear para ofrecer un concierto en Aguascalientes, México.

De acuerdo con los reportes de Univision Noticias, el cantante fue abordado por los agentes en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, donde le advirtieron sobre las acusaciones del promotor Jesús Perez Alvear, pero no hizo caso y ofreció el show cobrando 100 mil dólares.

El cantante de regional mexicano es uno de los testigos en el caso y, aunque se mantenía en secrecía su identidad, recientemente se dio a conocer en "documentos oficiales".

Imagen Cortesía

Las presuntas evidencias en contra de Ángel del Villar

Aunque el productor musical aseveró ser inocente de las imputaciones, su caso podría complicarse debido a que en marzo de 2023 Pérez Alvear firmó un acuerdo de culpabilidad en donde asegura que " se comunicaba en secreto con Ángel del Villar usando teléfonos prepagados" y que el empresario le sugirió que "consiguiera una carta de invitación falsa a Ortiz".

Según la fiscalía tiene en su poder evidencia que inculparía al ex de Chiquis, como "registros bancarios, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, escuchas telefónicas y grabaciones de audio", detalló Univision Noticias.

Además, se reveló en una audiencia que el FBI escondió un micrófono en la oficina del productor de la compañía para espiarlo.

De acuerdo con la información, en la lista de testigos también se encuentra un narcotraficante que asegura haber movido drogas con Pérez Alvear.