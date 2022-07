Esposa de Andrés García contó la mejoría que tuvo el actor tras salir del hospital

En los últimos días, Margarita Portillo ha sido la responsable de aclarar el estado de salud de Andrés García, con quien lleva más de 20 años de casada.

En este sentido, un par de después de que el actor fuera hospitalizado por una caída, Portillo señaló que afortunadamente ya está mejorando en casa: el protagonista de ‘El privilegio de amar’ (la cual puedes ver gratis en ViX) está bajo los cuidados de su esposa.

No obstante, las dificultades de salud que ha tenido García han afectado también su estado de ánimo a tal grado que él asegura que ya está en la última etapa de su vida.

Andrés García reveló que no quiere vivir cayéndose y con problemas de salud



En su video de YouTube ‘Se acerca el final de La Última Leyenda del Cine Mexicano’ el actor documentó cómo se sentía tras golpearse y abrirse la cabeza con su buró y expresó su desdén a vivir si va a tener que estar lidiando con problemas de salud una y otra vez.

Margarita intentó motivar a su esposo y le comentó que se va a reponer. Desafortunadamente, el optimismo del actor no estuvo presente en su réplica.

“No sé si quiera [reponerme]. Yo no estoy acostumbrado a vivir así. Cada paso que doy, me estoy cayendo. No quiero vivir así”.



Su video fue publicado tan sólo horas antes de que Andrés García sufriera una complicación más en su vida: la caída que lo llevó al hospital. Ante este complejo panorama, su esposa dio detalles sobre cómo realmente ve al actor.

Margarita Portillo contó cómo sigue Andrés García: "Ya está mentando madres"



En la tarde del 8 de julio de 2022, la esposa del actor aclaró para ‘De primera mano’ que afortunadamente el ánimo de García está mejorando y destacó un signo característico del histrión que la hace pensar que ya se siente mejor.

“Yo creo que [ya está] mejor. Ya está mentando madres, ya apareció su carácter de siempre. En la mañana lo veía medio ‘agüitadito’ pero ahorita está mejor”.



A pesar de la mejoría del actor, Margarita Portillo destacó que sí son momentos difíciles, por lo que le pide a Dios paciencia.



Además, la esposa de Andrés García intenta constantemente motivarlo a tener una mejor actitud ante los cambios que está viviendo.

“Trato de que entienda y acepte su condición de su edad, de su enfermedad. También que aprenda a estar muy agradecido porque mi madre por ejemplo murió a los 63 años. No todas las personas llegan a su edad”.



Margarita también intenta hacerle ver a García que tuvo la fortuna de disfrutar una vida plena.

“Una vida bien vivida, ha hecho lo que ha querido, ha disfrutado y ha trascendido. No cualquiera. Él tiene que aprender a hacer las paces consigo mismo”.

Por el momento, el actor no ha dado declaraciones sobre su estado de salud ni cómo se siente ante la reciente hospitalización que vivió.