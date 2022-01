Más contagios en Hoy, ellas son las conductoras que dieron positivo a covid-19 una vez más

Este lunes, los conductores del matutino de Televisa informaron que dos de sus compañeras se ausentarán de la emisión por dar positivo a coronavirus por segunda ocasión.

¿Quiénes son las conductoras de Hoy que tienen covid-19?

Se trata de Andrea Legarreta y Andrea Escalona, presentadoras del matutino, pues dieron positivo a coronavirus una vez más. Las celebridades atraviesan su segundo contagio, así lo informó Galilea Montijo y Raúl Aaraiza.

¿Cuál es el estado de salud de Andrea Legarreta y Andrea Escalona?

Durante el programa, se confirmó el regreso de Raúl Araiza y Arath de la Torre (quienes finalmente dieron negativo a covid-19). Sin embargo, las dos conductoras se ausentarán por unos días del programa.

Raúl Araiza y la tapatía Galilea Montijo confirmaron que tanto Andrea Legarreta como Andrea Escalona dieron positivo por segunda ocasión y están en casa.

"¡Qué creen! Dos hombres regresan y dos damas se van. ¿Qué pasó?", indicó Raúl Araiza.

"Que salieron positivo Escalona y mi Bebabets... están bien, pero como saben cada semana hacen nuestras pruebas y salieron positivo, las vamos a extrañar. Se contagiaron con todo y vacuna”, comentó Galilea.

¿Quiénes quedaron como conductores en Hoy?

Hasta el momento quedaron al frente Tania Rincón, Arath de la Torre, Raúl Araiza, Paul Stanley, así como Galilea Montijo.

Andrea Legarreta compartió los síntomas que tiene tras ser portadora de covid-19

A través de enlaces por videollamada, ambas se pusieron en contacto con el resto de sus compañeros (Galilea Montijo, Arath de la Torre y Raúl Araiza) para compartir la noticia.

De acuerdo con la esposa de Erik Rubín, el viernes pasado se realizó una prueba pcr que salió negativa al igual que el cantante, pero fue por la noche del domingo que comenzó con dolor de cabeza y en el cuerpo.

"La diferencia de la primera vez que me dio covid a esta vez, yo no sé si es la variante ómicron… al final creo que tienen que hacerte un estudio para saber cuál es la variante, lo que sí es que la diferencia es abismal”.

Andrea Escalona también informó su estatus de salud

"Me siento bien, estoy en mi casita guardadita, me dio un poco lo emocional por acordarme del covid pasado que perdimos a Magdita (su mamá), pero vamos muy bien y me siento positiva”.