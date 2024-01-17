Anahí

Anahí celebra el cumpleaños de su hijo mayor: así luce a sus 7 años

La cantante compartió fotos del festejo que preparó para Manuel, el pequeño que es fruto de su matrimonio con el político mexicano Manuel Velasco.

Video Hijo Anahí protagoniza tierno baile en concierto de RBD y les roba el show

Anahí utilizó sus redes sociales para mostrar la pequeña sorpresa que preparó para Manuel, su hijo mayor, quien este miércoles 17 de enero cumple 7 años.

La cantante compartió en sus historias de Instagram fotografías y videos del menor, a quien sorprendió con un pequeño pastel a su despertar.

“¡Feliz cumpleaños Manu!”, escribió la integrante de RBD en una de sus historias, misma que acompañó del tema ‘Latidos’, el cual compuso especialmente para sus dos hijos.

Anahí debutó en la maternidad el 17 de enero de 2017 con el nacimiento de Manuel.
Imagen Anahí / Instagram

A la celebración del cumpleaños número 7 de Manu se unió el político mexicano Manuel Velasco, quien a través de sus cuenta de Instagram compartió un mensaje de amor para su hijo mayor.

“¡MUY QUERIDO HIJO, FELIZ CUMPLEAÑOS! Hoy quiero agradecerte que hace 7 años, tu mamá y yo recibimos la mayor bendición que la vida nos pudo dar: nos hiciste tus padres”, reflexionó.

“Eres el alma y el corazón de nuestra familia. Eres el héroe de tu hermano Emiliano y eres la luz en nuestras vidas. Te amamos con todo nuestro corazón, tu mami, tu papá y tu hermano. Te deseamos que siempre seas muy feliz con ese gran corazón que tienes. ¡Te abrazo con todo mi amor y mi cariño! ¡TE AMO!”, anotó al pie de varias fotografías en las que muestra cuánto ha crecido el menor.

Así de grande luce Manu a sus 7 años.
Imagen Manuel Velasco / Instagram

Para el hijo de Anahí, los 6 años fueron los mejores

La noche previa a su cumpleaños, Manu le confesó a su mamá que extrañaría mucho la edad de 6 años, pues para él habían sido los mejores.

Precisamente esta confesión la compartió la actriz de Rebelde (telenovela que puedes ver en ViX) en X, misma que acompañó de un corazón y el emoji de una carita conmovida.

“Manu - “Mamá, es mi última noche de 6 años y los voy a extrañar mucho porque son los más hermosos que he tenido en mi vida”, precisó la intérprete de 40 años.

Anahí compartió los sentimientos de su hijo previo a celebrar su cumpleaños 7.
Imagen Anahí / X
