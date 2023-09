Excompañeros de Anahí en 'Primer Amor' hablan de sus trastornos alimenticios en la telenovela

"Un día con mi prima Alicia íbamos en su coche y le dije 'me siento mal, algo me pasa, me siento mal'. Sentía el corazón a mil, sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro, una cosa rarísima", en ese entonces la cantante ya llevaba luchando cuatro años con la anorexia y la bulimia, tenía 18.