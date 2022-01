Dulce María se avergüenza de su primer beso en pantalla: su lengua fue la culpable de todo

Tras casi 10 años con experiencia frente a las cámaras, a finales del 2000 Dulce María tuvo que aventurarse a dar su primer beso en pantalla. Desafortunadamente, su debut fue “fatal”.

El primer beso de Dulce María en una telenovela



En el 2000, Dulce María interpretó a Brittany en ‘Primer amor... a 1000 × hora’. Su personaje era un chica intrépida y muy segura de sí misma que en una escena se aventura a besar a León Baldomero, interpretado por Kuno Becker, frente a su novia Giovanna (Anahí).

En personaje, Dulce María luce confiada y muy segura de lo que está haciendo, incluso le dice a León que próximamente será su novio. No obstante, en realidad, la ex RBD padeció este primer beso.

"Muy mal, todo mal, eso estuvo fatal"

Dulce María contó por qué su primer beso de telenovela fue vergonzoso



A pesar de su experiencia frente a las cámaras, Dulce María no tenía idea de cómo dar un beso de telenovela, según explicó en una charla con Karla Díaz y Zoraida Gómez en 'Pinky Promise'.

Ante su inexperiencia, la ex RBD le preguntó al director Luis Pardo cómo hacerlo y él simplemente le dijo que “Tú llega y lo besas”. Confiada en estas palabras, la actriz se plantó frente a Kunno y lo besó como ella creía que se hacía: ¡con todo y lengua!

Sin embargo, los besos de telenovela no llevan lengua, según explicaron las tres amigas. Por ello, este beso tomó por sorpresa a la producción y provocó que Dulce María sintiera una gran vergüenza.

"Yo ni cuenta me di hasta que lo vi, que todo mundo estaba sorprendido de que había sacado la lengua… Qué oso me dio"



El beso fue muy rápido, según explico la actriz. No obstante, tuvo el tiempo exacto para que se viera que sacó la lengua.

A pesar que Kuno no lo tomó a mal, en palabras de Dulce María “él estaba súper feliz”, ella realmente se sintió muy avergonzada, a tal grado que no quería ni siquiera salir de su casa.

"Obviamente yo no quería salir de mi casa. ¡Nunca! Estaba muerta de pena, porque nadie me dijo que no se hacía"

Dulce María confesó otro vergonzoso momento que vivió por un beso en pantalla



La actriz también confesó que entre sus besos de telenovela vivió un incómodo momento con un actor al que no le olía bien la boca.

Dulce María no reveló su nombre, pero explicó que ella no quiso hablar directamente con él por su mal aliento. En su lugar, prefirió pedirle al director que le diera un chicle a su colega.

Desafortunadamente, su solicitud no se quedó sólo entre ella y el director, sino que también le comentaron al actor lo que ella pidió y la razón por la que lo hizo, situación que provocó que él se acercara a Dulce y le pidiera perdón por “oler mal”.

Ante esto, Dulce María se sintió sumamente avergonzada y prefirió hacer como si no supiera nada.

"Yo así de ‘Ay no sé’. Me daba toda la pena del mundo"



Estas experiencias son sólo algunas de las vivencias que la actriz ha tenido con sus besos en pantalla, los cuales, ahora que está casada con Paco Álvarez, prefiere no dar.