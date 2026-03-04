Muertes

Ana Luisa Peluffo y el crimen que empañó su carrera: periodista murió en raras circunstancias en su casa

Ana Luisa Peluffo se vio envuelta en el escándalo cuando se encontraba en la cima de su carrera. El periodista y exnovillero, Rafael Romero, murió en extrañas circunstancias en casa de la actriz mexicana.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Video Muere integrante de El Chavo del 8 y Édgar Vivar reacciona compartiendo última foto juntos

Ana Luisa Peluffo murió este miércoles 4 de marzo a los 96 años en su rancho, en Jalisco, México. Según informó la familia de la actriz del Cine de Oro Mexicano en un comunicado, “sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo”.

El crimen que empañó su carrera

Tras reportarse la muerte de Ana Luisa Peluffo, medios mexicanos como Radio Fórmula y El Heraldo de México retomaron la historia del crimen que empañó su carrera: el periodista y exnovillero, Rafael Romero, murió en extrañas circunstancias en casa de la actriz.

El domingo 27 de junio de 1965, el diario mexicano La Prensa reportó la muerte de Rafael Romero, en Cuernavaca, Morelos. De acuerdo con la página de Facebook del periodista Paco Macías, Rafael Romero había llegado a casa de Ana Luisa Peluffo en compañía de otros colegas para atender cuestiones laborales.

“Había invitados, botellas, conversaciones dispersas en el jardín. El ambiente era relajado. Hasta que dejó de serlo. Alguien notó que Rafael se apartó del grupo y caminó hacia la alberca. Minutos después, su cuerpo fue sacado del agua. Ya no respondía. Se intentó la respiración artificial. Se llamó a un médico particular. Más tarde, a los bomberos y a la Cruz Roja. Demasiado tarde”, señaló.

Según el relato del periodista Paco Macías, aunque en un inicio la muerte del exnovillero se reportó como un accidente, la autopsia cambió el hilo de la historia, ya que médicos legistas determinaron que el hombre presentaba una “fractura en el cráneo, una herida profunda en la región parietal, estallamiento de hígado y vísceras, además de múltiples escoriaciones”.

“No había agua en los pulmones. La causa de muerte, afirmaron, eran los golpes. No el ahogamiento. La policía habló de maniobras para encubrir los hechos. De presiones para evitar la autopsia. De una escena alterada. De un jardín que, tras la muerte, parecía campo de batalla: mesas volcadas, botellas rotas, vasos esparcidos”, agregó.

Un periodista murió en extrañas circunstancias en casa de Ana Luisa Peluffo en 1965.
Imagen Crónicas de Paco Macías / Facebook


La extraña muerte del periodista y exnovillero, Rafael Romero, “se cerró entre contradicciones, influencias y verdades incompletas”, según explica Macías.

“El Ministerio Público que sostuvo la tesis del crimen fue cesado. El jefe de los servicios médicos legales, que dictaminó muerte por golpes, también. Las versiones comenzaron a suavizarse. El expediente, a diluirse”, sentenció.

Ana Luisa Peluffo no habló públicamente sobre este tema. Sin embargo, su padre, Manuel Tránsito Peluffo, declaró que “las lesiones” que el hombre presentaba “pudieron producirse durante los intentos desesperados por salvarle la vida”.

