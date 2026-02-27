Muertes

Jugador de béisbol muere en trágico accidente: tenía 19 años

La noticia fue confirmada por el equipo de béisbol de la Universidad de Radford. Joey Raccuia perdió la vida a los 19 años en fatal accidente automovilístico.

Por:Elizabeth González
Joey Raccuia, jugador y promesa del béisbol, murió a los 19 años en un trágico accidente automovilístico.

La noticia fue confirmada por el equipo de béisbol de la Universidad de Radford a través de redes sociales. En el mensaje destacaron que a Raccuia lo extrañarían “profundamente”.

“Estamos desconsolados al compartir la noticia del fallecimiento de Joey Raccuia. El impacto de Joey en nuestro equipo, esta comunidad y todas las vidas que tocó fue mucho más allá del campo de juego, y lo extrañamos profundamente”, decía la publicación de Instagram.

Así se dio a conocer la muerte de Joey Raccuia.
Así se dio a conocer la muerte de Joey Raccuia.
Imagen Radford Baseball / Instagram

Lo que se sabe del fatal accidente

El hijo del exentrenador de béisbol de la Universidad de Radford, Joe Raccuia, murió el miércoles 25 de febrero. De acuerdo con The Roanoke Times, el joven estuvo involucrado en un accidente automovilístico aproximadamente a las 11:20 am en East Main Street.

Reportes de People refieren que, aunque los servicios de emergencia brindaron asistencia médica a Joey Raccuia, el jugador de 19 años fue declarado muerto en el lugar. La causa de su accidente aún sigue bajo investigación.

Según The Roanoke Times en una publicación de Instagram, Raccuia había jugado en dos de los siete partidos del equipo de la Universidad de Radford esta temporada. El joven, de 19 años, jugó segunda base en ambos partidos del doble partido de Radford contra Bucknell el pasado sábado 21 de febrero.

Hasta el momento, se desconcen más detalles sobre el accidente en el que perdió la vida.

