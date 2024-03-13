Nerviosa, Ana Brenda hace súplica a su esposo en plena luna de miel

Video Ana Brenda Contreras tuvo una original luna de miel en África: "lloró como una niña" en su viaje

En enero pasado, Ana Brenda Contreras contrajo nupcias con el empresario Zacarías Melhem tras cuatro años de romance.

A casi dos meses de su boda, los recién casados emprendieron un viaje a África para disfrutar de su luna de miel, pero en plenas vacaciones, la actriz le suplicó que "no le hablara y no la grabara".

El esposo de la protagonista de telenovelas utilizó su cuenta de TikTok para publicar una grabación, donde mostró que todo sucedió mientras perseguían un leopardo.

Visiblemente angustiada y nerviosa Ana Brenda trata de mantener la calma y le suplica a su esposo que no la grabe, pues está poniendo atención a las indicaciones de los guías del safari.

" Espérame, no me estés grabando", le pide Ana Brenda a su esposo, quien se limita a sonreír y continúa la grabación.

Ante la insistencia de su marido, la actriz de 'La que no podía amar' le pregunta: "¿Qué quieres?", hecho al que Zacarías Melhem responde sonriendo, mientras la sigue grabando.

A las pocas horas, el empresario dejó ver que Ana Brenda Contreras se olvidó de los nervios y hasta apareció cantando un tema de la cinta 'El rey león' de Disney.



Los seguidores de Ana Brenda le escribieron mensajes ante el divertido video de su luna de miel y aplaudieron el gran sentido del humor del esposo de la actriz.

"Ana Brenda: 'ahorita no estamos para distracciones', qué chistosa", "Son lo máximo", "Ana Brenda se la andaba pasando bien raro", "Amo esta pareja, son lo máximo", opinaron los usuarios en el hilo de comentarios.

¿Cuándo y dónde se casaron Ana Brenda y Zacarías Melhem?

Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem unieron sus vidas en una emotiva ceremonia de matrimonio en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo.

La boda tuvo lugar el 27 de enero de 2024. A través de sus redes sociales, Ana Brenda compartió algunas fotos de cómo lució en su boda, donde lució un vestido de encaje, sin escote y con mangas y cuello alto, hecho que resaltó su figura.