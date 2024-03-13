Ana Brenda Contreras

Nerviosa, Ana Brenda hace súplica a su esposo en plena luna de miel

Zacarías Melhem, marido de la actriz, compartió el video en su cuenta de TikTok.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Ana Brenda Contreras tuvo una original luna de miel en África: "lloró como una niña" en su viaje

En enero pasado, Ana Brenda Contreras contrajo nupcias con el empresario Zacarías Melhem tras cuatro años de romance.

A casi dos meses de su boda, los recién casados emprendieron un viaje a África para disfrutar de su luna de miel, pero en plenas vacaciones, la actriz le suplicó que "no le hablara y no la grabara".

PUBLICIDAD

El esposo de la protagonista de telenovelas utilizó su cuenta de TikTok para publicar una grabación, donde mostró que todo sucedió mientras perseguían un leopardo.

Visiblemente angustiada y nerviosa Ana Brenda trata de mantener la calma y le suplica a su esposo que no la grabe, pues está poniendo atención a las indicaciones de los guías del safari.

Más sobre Ana Brenda Contreras

Hermana de Rubí destapa presunta infidelidad de Alexis Ayala con joven actriz
3 mins

Hermana de Rubí destapa presunta infidelidad de Alexis Ayala con joven actriz

Univision Famosos
Ana Brenda Contreras por fin muestra la carita de su bebé y revela origen de su nombre 
0:51

Ana Brenda Contreras por fin muestra la carita de su bebé y revela origen de su nombre 

Univision Famosos
“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala
2 mins

“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala

Univision Famosos
¿Ana Brenda Contreras arremete contra su ex Alexis Ayala?: esto hizo la actriz
2 mins

¿Ana Brenda Contreras arremete contra su ex Alexis Ayala?: esto hizo la actriz

Univision Famosos
Ana Brenda presume a su hija Aria a tres meses de su nacimiento: ¡está enorme!
2 mins

Ana Brenda presume a su hija Aria a tres meses de su nacimiento: ¡está enorme!

Univision Famosos
Ana Brenda sorprende al mostrar su abdomen a casi 3 meses del nacimiento de su hija: así luce
1 mins

Ana Brenda sorprende al mostrar su abdomen a casi 3 meses del nacimiento de su hija: así luce

Univision Famosos
Nace bebé de Ana Brenda Contreras: comparte tierna foto de su hija
2 mins

Nace bebé de Ana Brenda Contreras: comparte tierna foto de su hija

Univision Famosos
Nace bebé ‘arcoíris’ de Ana Brenda Contreras: así se convierte en madre por primera vez
0:57

Nace bebé ‘arcoíris’ de Ana Brenda Contreras: así se convierte en madre por primera vez

Univision Famosos
Ana Brenda Contreras presume su pancita de embarazo a días de debutar como mamá
2 mins

Ana Brenda Contreras presume su pancita de embarazo a días de debutar como mamá

Univision Famosos
Ana Brenda Contreras hace su “última salida” antes de dar a luz con look de casi 2 mil dólares
1:04

Ana Brenda Contreras hace su “última salida” antes de dar a luz con look de casi 2 mil dólares

Univision Famosos

" Espérame, no me estés grabando", le pide Ana Brenda a su esposo, quien se limita a sonreír y continúa la grabación.

Ante la insistencia de su marido, la actriz de 'La que no podía amar' le pregunta: "¿Qué quieres?", hecho al que Zacarías Melhem responde sonriendo, mientras la sigue grabando.

A las pocas horas, el empresario dejó ver que Ana Brenda Contreras se olvidó de los nervios y hasta apareció cantando un tema de la cinta 'El rey león' de Disney.

@zacamelhem

La vida de Safari con mi esposita @Ana Brenda #foryoupage #parati #fyp #fypviral #safari #africa #humor

♬ sonido original - Zaca75


Los seguidores de Ana Brenda le escribieron mensajes ante el divertido video de su luna de miel y aplaudieron el gran sentido del humor del esposo de la actriz.

"Ana Brenda: 'ahorita no estamos para distracciones', qué chistosa", "Son lo máximo", "Ana Brenda se la andaba pasando bien raro", "Amo esta pareja, son lo máximo", opinaron los usuarios en el hilo de comentarios.

¿Cuándo y dónde se casaron Ana Brenda y Zacarías Melhem?

Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem unieron sus vidas en una emotiva ceremonia de matrimonio en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo.

La boda tuvo lugar el 27 de enero de 2024. A través de sus redes sociales, Ana Brenda compartió algunas fotos de cómo lució en su boda, donde lució un vestido de encaje, sin escote y con mangas y cuello alto, hecho que resaltó su figura.

La ceremonia fue íntima, pero sí contó con la presencia de algunas celebridades, como: Grettell Valdez, Chantal Andere, Rodrigo Rivero, Eva Cedeño y el productor José Alberto Castro.

Relacionados:
Ana Brenda ContrerasFamososCelebridadesEscándalo de Celebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD