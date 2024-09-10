Ana Brenda Contreras

Ana Brenda Contreras reaparece y revela detalle de la dolorosa pérdida de su bebé: “No es fácil”

La actriz habló de la pérdida que sufrió hace un par de meses y la razón por la que decidió hacer público su testimonio.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Ana Brenda Contreras sufre la pérdida de su bebé: "Un angelito más en el cielo"

Ana Brenda Contreras reapareció tras hacer pública la noticia de la pérdida del bebé que esperaba junto a su esposo Zacarías Melhem.

La actriz compartió un mensaje de agradecimiento por los mensajes que recibió tras dar a conocer su pérdida, dejando al descubierto que no ha sido fácil superar su pérdida, a pesar de que ya pasaron dos meses.

“Agradezco todas las muestras de cariño y la empatía. Esto sucedió hace casi dos meses y aunque no es fácil, un día a la vez”, escribió el 9 de septiembre en TikTok.

La razón por la que hizo pública la pérdida de su bebé

Sin dar muchos detalles sobre lo ocurrido, Ana Brenda Contreras reveló la razón por la que decidió hacer público su testimonio, haciendo énfasis en que tanto ella como su esposo todavía están curando heridas.

“Estamos bien. Si decidimos compartirlo es para invitar a la reflexión y porque hablar sana. Abrazo de 6 segundos”, puntualizó.

El duelo de Ana Brenda Contreras

Ana Brenda Contreras dio a conocer la pérdida de su bebé el domingo 8 de septiembre por la noche. A través de un video, la intérprete de 37 años habló de su sentimiento de dolor y la importancia de visibilizar este tipo de experiencias.

“Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega”, manifestó en Instagram.

Así habló de su pérdida la actriz.
Así habló de su pérdida la actriz.
Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram


La actriz destacó en su mensaje la prudencia para hablar de la maternidad, ya que “nunca sabes la batalla que cada quien esté librando”.

“Al día siguiente de vivir esto me encontré con un grupo de reporteros con todas estas preguntas como muchas mujeres les pasa con la familia y amigos, muchas parejas, como señal clara de que es algo que hay que visibilizar, nunca sabes la batalla que cada quien esté librando”, explicó

“Ya han pasado un par de meses y estamos bien, con un angelito más en el cielo. Mi amor y visibilidad a todxs los que pasan por una pérdida”, sentenció.

Video Ana Brenda Contreras reacciona a pregunta incómoda: "Es una imprudencia"
