Ana Brenda Contreras disfruta ‘salvaje’ luna de miel: fotos

La actriz se casó a finales de enero pasado con Zacarías Melhem, con quien disfruta de su estancia en Zimbabue desde hace algunos días.

Video Ana Brenda Contreras tuvo una original luna de miel en África: "lloró como una niña" en su viaje

A poco más de un mes de celebrar su boda, Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem emprendieron un viaje por África, lugar en el que decidieron celebrar su luna de miel y de la cual han compartido fotografías en redes sociales.

Desde el 1º de marzo, la actriz comenzó a publicar imágenes de su ‘salvaje’ luna de miel por el Parque Nacional de Mosi-oa-Tunya, ubicado en los límites de Zambia y Zimbabue.

“Soy lo que soy por lo que somos todos”, escribió la intérprete de 37 años en su cuenta de Instagram, para luego dar paso a fotografías donde se le ve disfrutar de la vida silvestre.

La actriz disfrutó de la vida salvaje.
Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram

La protagonista de ‘Por amar sin ley’ (telenovela que puedes ver en ViX) también compartió vistazos de su visita al Parque Nacional de las Cataratas Victoria, lugar donde se ubica la caída de agua natural más grande del mundo, donde posó de lo más contenta al lado de su esposo.

Las fotografías de una salvaje luna de miel por África

Ana Brenda compartió fotos, detalles y hasta una reflexión de su experiencia al convivir muy de cerca de elefantes.

“En la naturaleza, las hembras de elefante son conocidas como feroces y protectoras. Y cuando una de sus hermanas sufre, la rodean. Se cierran fuertemente, hacen guardia e incluso echan polvo a su alrededor para enmascarar su olor vulnerable a los depredadores”, anotó, este 3 de marzo.

Ana Brenda Contreras convivió con elefantes durante su luna de miel.
Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram


“Y sin embargo, somos iguales. Esto es lo que somos y lo que debemos ser uno para el otro. A veces somos nosotros los que estamos en el medio. A veces somos nosotros los que levantamos polvo con un amor feroz, feroz. Pero el círculo permanece. Estoy asombrada”, continuó.

Un año después de anunciar su compromiso, Ana Brenda Contreras se casó con Zacarías Melhem el 27 de enero en el municipio de Apan, en el estado de Hidalgo, en México.

La pareja hizo pública su relación en noviembre de 2020, fecha en que la actriz también dejó al descubierto que se había enamorado del hermano de su mejor amiga.

