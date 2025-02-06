Ana Brenda Contreras

Ana Brenda Contreras muestra su pancita de embarazo: así luce la actriz

La actriz está en espera de su primer bebé junto a su esposo Zacarías Melhem. Ana Brenda Contreras se convertirá en mamá de una niña que llevará por nombre Aria.

Por:
Elizabeth González.
Video Ana Brenda Contreras revela el nombre de su bebé y el significado que tiene

Ana Brenda Contreras anunció que está embaraza de su primer bebé, fruto de su matrimonio con Zacarías Melhem.

Este miércoles 5 de febrero, la actriz de telenovelas compartió varias fotografías de sus vacaciones en la nieve en Aspen. En las imágenes, Ana Brenda mostró su pancita de embarazo y cuánto ha crecido.

“Salud con cócteles a nuestro viaje”, escribió la futura mamá en Instagram.

Ana Brenda estaría en su sexto mes de embarazo.
Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram

Días antes de presumir su baby bump, Ana Brenda compartió detalles de su íntimo gender revel en el que ventiló que se convertiría en mamá de una niña que llevaría por nombre Aria.

“Aria, mi niña, mi bolita de amor. Tu familia te espera para conocerte, cuidarte y acompañarte en todos tus pasos con amor incondicional, escribió el 18 de enero.

La actriz disfruta de su embarazo en Aspen.
Imagen Ana Brenda Contreras / Instagram

Ana Brenda Contreras espera un bebé arcoíris

El 11 de diciembre, Ana Brenda Contreras y su esposo Zacarías Melhem anunciaron que se convertirían en papás.

"Lo mejor está por venir. Mayo 2025", anotó.

Junto a su publicación, la intérprete de 38 años colocó el emoji de un arcoíris, posiblemente, en referencia al bebé que había perdido meses atrás.

Según la clínica Panama Fertility, un "bebé arcoíris" es considerado un milagro, ya que previamente los papás pasaron por difíciles situaciones, las cuales pueden ser desde abortos, muertes durante el parto e incluso, duros tratamientos de fertilidad.


