Ana Bárbara

Ana Bárbara habla de su relación de “amor y veneno” con Bisogno: tuvieron polémicos desencuentros

La cantante se sinceró sobre los amargos desencuentros que tuvo con el fallecido presentador de Ventaneando en repetidas ocasiones. Uno de sus conflictos más polémicos ocurrió en el año 2000 durante el show en vivo que conducía.

Por:
Elizabeth González.
Video ¿Ana Bárbara humilló a Daniel Bisogno en vivo? Años después hicieron las paces

Tras la inesperada muerte de Daniel Bisogno, Ana Bárbara se sinceró sobre su relación de “amor y veneno” con el presentador mexicano, con quien logró limar asperezas y forjar una amistosa relación luego del polémico desencuentro que sostuvieron en el año 2000 durante uno de los shows en vivo de 'Ventaneando'.

“Estamos de doble luto por Bisogno, muy querido también. Saben que teníamos una relación de amor y veneno, como dice mi canción”, expresó visiblemente conmovida a 'Todo para la mujer' el 21 de febrero.

En ese sentido, ‘La reina grupera’ envió sus condolencias a la familia del presentador, asegurando que sus conflictos con él habían quedado en el pasado.

“Es sensible su partida, un abrazo a su hija, su familia, su gente cercana, lo siento mucho, el espectáculo está de luto”, agregó entre lágrimas.

Además de estas breves palabras, Ana Bárbara le dedicó a ‘El Muñeco’ una emotiva publicación en cuenta de Instagram, misma que acompañó de una fotografía juntos.

“Un abrazo hasta el cielo. Que en paz descanse mi querido Daniel Bisogno”, dijo.

Así se despidió Ana Bárbara de Daniel Bisogno.
Imagen Ana Bárbara / Instagram

Su polémico desencuentro

En el año 2000, Ana Bárbara y Daniel Bisogno protagonizaron una fuente pelea durante la emisión en vivo de ‘Ventaneando’. Aquella ocasión, la intérprete de ‘Bandido’ visitó el foro de televisión con la intención de enfrentar al presentador, quien días antes había alegado que “parecía extraterrestre”.

"Si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí. No tienes pantalones y yo creo que ese es tu problema, que psicológicamente estás mal”, le dijo Ana Bárbara al mismo tiempo en que le lanzaba insultos ante la mirada atónita de Pati Chapoy.

Aunque Daniel Bisogno trató contener la situación, aquella ocasión Ana Bárbara condicionó su permanencia en el foro y pidió que éste se retirara. Años después, el fallecido presentador reconoció en 'Ventaneando' que le dolió la falta de apoyo de Pati Chapoy y el resto de sus compañeros.

Daniel Bisogno murió a los 51 años luego de una falla multiorgánica derivada de un trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre de 2024. Las complicaciones en su salud aparecieron luego de que una infección bacteriana atacara sus vías biliares y posteriormente "brincara" a su sangre, ocasionando que llegara líquido a sus pulmones y tuvieran que someterlo a una hemodiálisis.

Video Revelan últimas palabras de Daniel Bisogno antes de morir en el hospital
Ana BárbaraDaniel BisognoFamososPremio Lo Nuestro

