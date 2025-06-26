Hijo de Mariana Levy teme que pareja de Ana Bárbara lo mande golpear por tratar de “vender” su información

Video Hijo de Mariana Levy admite que intentó "vender" información sobre Ana Bárbara "para comer"

José Emilio Levy reveló que siente miedo de que Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, tome represalias en su contra porque trató de “vender” información de la cantante.

El hijo de la fallecida Mariana Levy aceptó, luego de que su exmadrastra hablara al respecto, que trató de conseguir dinero a cambio de hablar de ella.

“Intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo”, dijo en entrevista con reporteros como Edén Dorantes.

“Y la razón por la que la intenté vender era para comer porque yo tenía 17 años y mi papá me había abandonado y pues tenía la desesperación de comer”, agregó.

Hijo de Mariana Levy teme represalias de pareja de Ana Bárbara

Hablando de lo sucedido, José Emilio Levy confesó que ahora siente temor porque el prometido de Ana Bárbara arremeta en su contra.

Fue el periodista Javier Ceriani quien le preguntó en entrevista al joven de 20 años: “¿Tienes algún miedo de alguna de Ángel Muñoz…?”.

“Ponle que me llegue a demandar, tengo los mismos argumentos que tú, lo que me da miedo es que me lleguen a madrear, eso, Imagínate, toco madera”, respondió.

El aspirante a actor acusó, además, que al referirse a lo que él hizo en el pasado, la intérprete de ‘Bandido’ “fue directo a tratar de callarme” y “de hacerme quedar mal ante todo el público, y como un malagradecido y como el malo del cuento”.

También desmintió que la haya grabado, como ella afirmó: “Si ella dice que tengo un video, ¿cuál es el video?, que nos los enseñe y ahí veremos si las cosas son tan bonitas como ella las pinta”.

José Emilio Levy se defiende

José Emilio Levy insistió en que si intentó “vender una nota”, que “ni siquiera salió al aire porque” Ana Bárbara “lo impidió”, fue exclusivamente por necesidad financiera pues no contaba con la ayuda de un ser querido.

“Lo que pasó es que yo estaba en unos momentos de crisis económica porque vivía solo, porque no tenía a nadie que me apoyara, porque tenía que pagar una prepa”, recordó.

“Yo he aprendido, de alguna forma inconsciente a ganar dinero de las notas. No estoy diciendo que sea lo correcto y que sea de una persona buena, se me hace una cosa hasta a veces baja, pero cuando tú estás en crisis, en necesidad, es aceptable, a mi punto de vista”, sumó.

Puntualizó que lo que él quería contar era “las cosas que estaba viviendo en esos momentos”, como “una soledad” y “una parte de abandono de Ana Bárbara hacia mi parte y como que ya no me quería”.

Alegó que, siendo un adolescente, tanto la artista como su padre, José María Fernández ‘El Pirru’, se negaron a darle dinero cuando les pedía para salir con su novia: “Como que me sentía muy solo”.

“Trabajé, estuve de ‘bartender’ y de jefe de cocina, mientras estuve viviendo solo en Cuernavaca, y sabes cómo es el sueldo mínimo aquí en México, no te alcanza ni para comer, yo tenía que ver por mí y para poder pagar la luz de mi casa y la comida del día siguiente”, expuso.