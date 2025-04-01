Ana Bárbara

Ana Bárbara celebra cumpleaños de su esposo en plena polémica con su familia: ¿les manda indirecta?

La ‘Reina Grupera’ le dedicó un amoroso mensaje a Ángel Muñoz, quien ha sido señalado por uno de los hijos de Mariana Levy de presuntamente maltratar a sus hermanos. Ana Bárbara mantiene una relación con él desde hace 10 años.

Ana Bárbara celebró el cumpleaños de su esposo Ángel Muñoz en plena polémica con su familia.

A través de su cuenta de Instagram, la ‘Reina Grupera’ compartió un amoroso mensaje para Ángel Muñoz, quien según Don Antero, padre de la cantante, sería el causante de su distanciamiento.

“¡¡Bebé!! Ya se cumple una década celebrando tu cumpleaños con esta familia que creamos”, escribió este 1 de abril junto varias fotografías donde se les puede ver en medio del mar.

Aunque la intérprete de ‘Bandido’ no hizo más comentarios sobre su relación, en su posteo dejó claro que la familia por elección que había formado con el exagente aduanal había sido su mejor decisión.

“Porque creemos en el poder del amor, ese que me permite seguir creyendo en los milagros, y el tenerte es uno de ellos. Felicidades y que sean este y muchos más juntos. Te amo”, sentenció.

La polémica con sus padres e hijos

Ana Bárbara ha estado en medio del escándalo desde que comenzó su relación con Ángel Muñoz, quien desde un inicio no habría sido aceptado por la familia de la cantante.

Don Antero Ugalde reveló en la edición impresa de la revista TVNotas que el distanciamiento con su hijo viene de años atrás, específicamente desde que ella comenzó su relación con el también actor.

“La fama la volvió loca a esta niña. El poder, la popularidad y el dinero son peligrosísimos”, declaró. “Desde que ella está con ese señor dio el cambio (…) No me interesa volver a verla ni platicar con ella. No quiero ni que me vuelva a mencionar. Ya muerto para qué. Quiero que me cremen, para que ya nadie venga a verme”, dijo.

A las declaraciones del padre de Ana Bárbara también se suman las duras acusaciones de José Emilio Levy, uno de los hijos de la fallecida Mariana Levy, quien le recriminó por supuestamente preferir a Ángel Muñoz sobre sus hijos.

"Si tus familiares se están distanciando de ti es como que para que abras los ojos y te des cuenta de que algo está mal, no solo son tus hijos que se fueron, sino también las personas que llevaban 18 años trabajando para ti", expresó en ‘De Primera Mano’ en agosto de 2023.

Aunque en su momento, el joven también acusó al exagente aduanal de maltratar a sus hermanos, Ana Bárbara lo ha descrito como “un padre ejemplar”.

