Papá de Ana Bárbara tiene “un año” sin hablarle: ”Ella ya no tiene padre”

Video El hermano de Ana Bárbara intentó robarle sus canciones

Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, volvió a acusarla de presuntamente haber enviado a que lo golpearan, esto en medio de su fracturada relación.

Fue durante una entrevista con Jessica Gil, colaboradora del periodista Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube, que el papá de la cantante aseguró que ella no se comunicó con él por el Día del Padre.

PUBLICIDAD

“No [me habló], tiene un año que no sabe que vivo o muero”, compartió, “ella ya no tiene padre”.

Ahondando al respecto, Ugalde afirmó que para él es “mejor” que su hija “ni me vuelva a hablar en su vida”.

“Qué extraño que ella… ¿quién le dio el talento? San Pende... ¿Quién le dio todo? Yo. Y no se acuerda si vivo o muero, nada”, dijo.

Papá de Ana Bárbara la acusa de haberlo enviado a golpear

Audiblemente molesto, don Antero Ugalde de igual manera expuso la presunta actitud vengativa que habría tenido Ana Bárbara.

“Me platicó Pancho que cuando salimos una vez en una revista que se enojó mucho ella, se puso enojadísima”, recordó, presumiblemente refiriéndose a su hijo Francisco.

“Le dijo a Pancho: ‘¿Sabes qué? Vete al rancho y pártele la madre a mi apá’”, añadió.

Él aseveró que “por culpa” de la intérprete de ‘Cómo me haces falta’, su retoño “vino aquí a faltarme al respeto”.

Previamente, Antero indicó en una conversación con Javier Ceriani, retomada por Telediario, que Ana Bárbara tenía la intención de que fuera herido.

“Pancho estuvo a punto hasta creo de venirme a golpear por culpa de ella. Cuando a mí me daba por salir en los medios, a ella le pareció muy mal, entonces me echó encima a Pancho, pero de una forma criminal”, explicó.

“Me echó encima a Pancho, A Kelly y a su mamá, pero feo. ¡Imagínate lo que hubiera provocado! Pancho me toca un pelo y ahí nos morimos los dos, ni modo”, sumó.

Sentenció que la artista “es muy viva” pues “avienta la piedra y esconde la mano”: “Sí echa a andar a todo el mundo contra uno y después, ‘ay, papi, ¿cómo estás?’”.

PUBLICIDAD

“Tiene ese don de la hipocresía”, afirmó, puntualizando que, tras el incidente, Pancho le pidió perdón y las cosas no pasaron a mayores.