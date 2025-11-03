Ana Bárbara

Muere sobrina recién nacida de Ana Bárbara: lo que se sabe

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por sus hermanos Esmeralda y Alejandro Ugalde. La pequeña Valentina tenía 16 días de nacida.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video El hermano de Ana Bárbara intentó robarle sus canciones

La familia de Ana Bárbara atraviesa por momentos difíciles tras la muerte de Valentina, su sobrina recién nacida e hija de su medio hermano, Alejandro Ugalde.

El político mexicano confirmó el fallecimiento de la bebé a través de una fotografía que compartió en Instagram, en la que solamente dejó ver la manita de la pequeña y una parte de su cabecita.

“Querido Dios, hoy elevo mi corazón hacia ti con gratitud, aun en medio del dolor. Gracias por los dieciséis días de vida que nos regalaste con nuestra pequeña. Fueron breves, pero llenos de amor, esperanza y ternura. Gracias por brindarnos la dicha de ser papás y permitirnos conocer su rostro, por escuchar su llanto, por sentir su calor”, escribió Alejandro el 2 de noviembre.

Valentina era la sobrina recién nacida de Ana Bárbara y la presentadora Esmeralda Ugalde.
Imagen Alejandro Ugalde / Instagram

“Aunque su paso por este mundo fue corto, dejó una huella eterna en nuestras vidas y nos enseñó el valor de cada instante, la fuerza de la fe y la profundidad del amor. Padre bueno, te damos gracias porque sabemos que ahora ella descansa en tus brazos”, agregó.

“Danos consuelo, fortaleza y esperanza para seguir adelante, y que el recuerdo de nuestra niña Valentina sea siempre una bendición y un testimonio de tu amor”, sentenció sin revelar la causa de muerte de su hija recién nacida.

Esmeralda Ugalde rompe el silencio sobre la muerte de su sobrina en programa en vivo

Luego de que Alejandro Ugalde hiciera pública la muerte de su bebé recién nacida, Esmeralda Ugalde rompió el silencio durante programa en vivo, donde reveló que Valentina falleció el 1 de noviembre.

“Quiero dedicar este programa a mi sobrina Valentina”, dijo la media hermana de Ana Bárbara con voz entrecortada en ‘Venga la Alegría’ el 2 de noviembre.

“Mi sobrina partió ayer, en la familia estamos pasando un dolor muy fuerte. Hermano Alejandro, te abrazo con todo mi corazón. Ahora hemo ganado un angelito en el cielo”, sentenció la presentadora.

Hasta el momento, Ana Bárbara no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su sobrina, hija de su medio hermano Alejandro Ugalde.

