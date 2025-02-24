Revelan por qué Daniel Bisogno no tuvo funeral: su familia cumplió su último deseo

Video Hermana de Daniel Bisogno habla por primera vez y “reniega” la muerte del presentador

Daniel Bisogno no tuvo funeral por una importante razón. Su hermano, Alex Bisogno reveló que tanto él como su familia tomaron la decisión de no despedir al presentador de ‘Ventaneando’ en una funeraria buscando cumplir su último deseo.

“Cuando Daniel fallece, yo le marqué a Alejandro (Gou). Él quería hacer este homenaje y yo también, porque no me imaginaba una despedida para Daniel en una funeraria y todos llorando nada más”, comentó a ‘Sale el Sol’ este 24 de febrero.

Según compartió el también presentador de televisión, el deseo más grande de Daniel Bisogno era regresar a los foros de televisión y al teatro. Incluso, comentó que “teatro” y “Ventaneando” eran palabras que le inyectaban energía en los momentos más críticos.

“Se cumplió (su regreso). A lo mejor no como hubiéramos querido, pero regresó y recibió un último aplauso del público”, insistió.

“Todos los días platicamos y el día que fallece… estaba perfectamente consciente y estaba ‘bien’. Nunca presintió nada, ni nosotros. Existió la posibilidad de un retrasplante que era como la cura a los problemas que estaba teniendo, pero ya no hubo tiempo”, lamentó.

Bisogno regresó a la tv de manera póstuma

Además de darle el último adiós a Daniel Bisogno a manera de homenaje y no dentro de una funeraria, este lunes 24 de febrero Daniel Bisogno regresó a la televisión de manera postuma, ya que su hija Michaela y su exesposa, Cristina Riva Palacio, se presentaron a la emisión de 'Ventaneando' con sus cenizas.

"Venimos a traer a Daniel, a despedirlo a donde él quería, él quería regresar a ´Ventanenado´ y lo dijo todos los días", rememoró su ex.

"Ay sí, en la noche siempre decía: ´pero ya nos vamos ahorita, ¿no?´", complementó su hija.

Sus últimos momentos con vida

Alex Bisogno contó este lunes en ‘De Primera Mano’ que la muerte de Daniel Bisogno fue tan inesperada que ni él mismo se dio cuenta que su familia se despedía de él.

“Cuando llegamos (al hospital) ya no había nada más qué hacer por él. Era nada más cuestión de entrar a despedirnos. Él estaba consiente. Algo pasó en su organismo que cambió la historia (…) Es cierto que sus órganos comenzaron a colapsar (…) Entramos corriendo y hasta él se espantó de vernos tan angustiados”, contó.

“Tratamos de no hacerle tan notorio que era su final porque estaba consciente. Lo que tocaba después era intubarlo y desconectar lo que tenían que desconectar para que él solito encontrara su momento. Cuando ya no hay nada qué hacer, creo que también es digno dejarlo descansar. Sí se tuvo que intubar porque él no podía respirar por sí mismo, pero ya sin todos estos aparatos que lo mantenían vivo, él solio se fue apagando”, sentenció, resaltando que su hermano “murió con mucho amor”.

Daniel Bisogno murió a los 51 años luego de una falla multiorgánica derivada de un trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre de 2024. Las complicaciones en su salud aparecieron luego de que una infección bacteriana atacara las vías biliares y posteriormente "brincara" a su sangre, ocasionando que llegara líquido a sus pulmones y tuvieran que someterlo a una hemodiálisis.