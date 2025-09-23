Hijo de Mariana Levy responde a padre de Ana Bárbara: le dijo "malnacido" y "malagradecido"
José Emilio Levy fue cuestionado sobre las fuertes declaraciones que Don Antero Ugalde hizo contra él. Además, hizo una confesión sobre su relación con Ana Bárbara.
José Emilio Fernández Levy rompió el silencio ante los medios tras las declaraciones de Don Antero Ugalde, padre de la cantante Ana Bárbara, quien lo tachó de "muchachito malnacido" y "malagradecido" el pasado 22 de septiembre.
Hijo de Mariana Levy reacciona a declaraciones de Don Antero Ugalde
José Emilio, que en junio pasado afirmó que creía que el padre de Ana Bárbara la trataba mal, respondió al ataque y aclaró su conflicto con la cantante.
"Ya no tengo nada que decir. Yo al señor Antero no lo conozco, le tengo muchísimo respeto, pero creo que he hablado una o dos veces con él, en el respeto lo tengo, y el cariño lo tengo, porque pues es abuelo de mis de mis hermanos, ¿no? Pero no tengo nada que decir", dijo en entrevista para Venga la Alegría transmitida este martes.
Hijo de Mariana Levy sigue considerando a Ana Bárbara "como si fuera su mamá"
A pesar del distanciamiento y polémicas que han vivido, José Emilio reiteró su profundo aprecio por Ana Bárbara.
Se lo reitero, yo con Bárbara, con Altagracia, no tengo ningún problema, más que agradecimiento, más que amor, más que cariño, más que respeto, más que admiración. Yo a ella la valoro muchísimo", afirmó.
El hijo de la fallecida actriz de telenovelas confesó que la sigue queriendo "como si fuera su mamá" y aclaró q solo hay un "factor" que los separa. "Es una persona que le está haciendo mucho daño a toda mi familia. A Ana Bárbara le está haciendo muy mal, a mis hermanos les está haciendo muy mal. Yo no voy a estar ahí para que esa persona me haga mal a mí", dijo en posible referencia al esposo de Ana Bárbara, Ángel Muñoz.