Hijo de Mariana Levy responde a padre de Ana Bárbara: le dijo "malnacido" y "malagradecido"

José Emilio Fernández Levy rompió el silencio ante los medios tras las declaraciones de Don Antero Ugalde, padre de la cantante Ana Bárbara, quien lo tachó de "muchachito malnacido" y "malagradecido" el pasado 22 de septiembre.

José Emilio, que en junio pasado afirmó que creía que el padre de Ana Bárbara la trataba mal, respondió al ataque y aclaró su conflicto con la cantante.

"Ya no tengo nada que decir. Yo al señor Antero no lo conozco, le tengo muchísimo respeto, pero creo que he hablado una o dos veces con él, en el respeto lo tengo, y el cariño lo tengo, porque pues es abuelo de mis de mis hermanos, ¿no? Pero no tengo nada que decir", dijo en entrevista para Venga la Alegría transmitida este martes.

A pesar del distanciamiento y polémicas que han vivido, José Emilio reiteró su profundo aprecio por Ana Bárbara.

Se lo reitero, yo con Bárbara, con Altagracia, no tengo ningún problema, más que agradecimiento, más que amor, más que cariño, más que respeto, más que admiración. Yo a ella la valoro muchísimo", afirmó.