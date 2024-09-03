Alicia Villarreal todavía no piensa en el divorcio tras presunta infidelidad de Cruz Martínez

Alicia Villarreal y Cruz Martínez atraviesan una crisis matrimonial por una supuesta infidelidad del músico con una mujer mucho menor que él, con la que fue captado en un karaoke a principios de agosto.

La mañana del 3 de septiembre la cantante reconoció no estar pasando por el mejor momento con su pareja, pero dejó claro que todavía no hay una demanda de divorcio, pues son decisiones que no se toman a la ligera.

"El divorcio no es un papel, realmente es un proceso y para llegar a eso hay un proceso, no se pueden tomar decisiones tan precipitadas", contó en conferencia de prensa, reportó el show 'Ventaneando'.

Sin embargo, compartió que como pareja no están bien.

"En el matrimonio hay muchos altibajos y estamos pasando definitivamente por uno de ellos".

Los hijos de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Durante su matrimonio la cantante y el productor musical procrearon dos hijos que ya son unos adolescentes: Cruz Ángelo y Félix Estefano de 18 y 17 años, respectivamente. Aunque Melenie es hija de Arturo Carmona, Cruz ha sido parte importante de su núcleo familiar.

Villarreal reconoció que el divorcio no es una decisión fácil de tomar, pues solo desea el bienestar de sus hijos.

"Tengo una familia, tengo unos hijos y como mujer responsable, como artista, a veces es difícil como sobrellevo toda esta historia", dijo en la conferencia.

"Mis hijos tienen unos padres públicos y también pues las decisiones de nosotros pueden afectar a nuestros hijos", añadió.

La presunta infidelidad de Cruz Martínez

El productor musical habría sido visto el 6 de agosto con Lorena Torruco en un karaoke en Monterrey, México, así lo ventiló el medio Amexi al publicar una fotografía en donde se le ve de espaldas.

La cuenta de Instagram Asisoytv reveló la presunta identidad de la chica que habría bailado con Cruz Martínez, la cual también fue mencionada por la 'influencer' 'Reina Venenosa'.