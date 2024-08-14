Más problemas para Cruz Martínez: está "cabizbajo" por rumores de infidelidad a Alicia (y otro dolor)

Alicia Villarreal y Cruz Martínez están en medio de la polémica por supuestamente estar separados y en proceso de divorcio, luego de que el productor musical fuera captado con una mujer en un karaoke de Monterrey.

Medios de comunicación mexicanos como el programa 'Ventaneando' aseveraron que la joven era Germaine Valentina, una cantante venezolana de 25 años a quien el exintegrante de Kumbia Kings le está produciendo su primer disco de regional mexicano.

Germaine desmintió la información a través de las redes sociales y aseguró que tiene pruebas para demostrar que ella no es la mujer con quien fue captado Cruz Martínez.

La artista compartió que el esposo de Alicia Villarreal está "triste" y "cabizbajo" por la polémica, pero también por un fuerte problema familiar.

¿Por qué está "cabizbajo" Cruz Martínez?

Germaine Valentina publicó en redes un video el 11 de agosto para desmentir las "calumnias" que la vinculan sentimentalmente con Cruz Martínez y negó tener algo más que una relación laboral con él.

En su mensaje señaló que el productor musical está afectado no solo por la polémica, también por la salud de su madre.

"Voy a seguir trabajando con el señor Cruz Martínez que está produciendo mi disco y que, por cierto, si no lo sabían tiene a su señora madre muy mala porque le acaban de diagnosticar cáncer hace unos días y esta noticia no nada más me está afectando a mí, está afectando también a Cruz y lo hemos visto todo mi equipo en persona también y me parece muy injusto para él también", dijo en su comunicado.

Germaine fue señalada en redes por haber comentado la situación familiar por la que atraviesa el músico, sin embargo, dejó claro que hizo ese comentario con autorización del propio Cruz Martínez.

" Está triste y está cabizbajo, pues no solo por este chisme sino por lo que también comenté de su mamá. Muchos medios están diciendo que yo lo comenté sin su autorización y yo lo comenté con autorización, o sea, yo le pregunté al señor Cruz si yo podía decir esta realidad que todos los que trabajamos con él sabemos, y él dijo que sí, por eso lo dije", explicó tajante en entrevista con el show 'Chisme No Like' el 13 de agosto.

La cantante también fue clara al decir que desconoce sobre la situación personal que el productor y Alicia Villarreal están pasando.

" Yo no sé si están enfrentando una situación de divorcio o no porque no hablamos de temas personales, ni matrimoniales, ni nada, yo lo que sé es que lo que yo he visto evidentemente porque trabajamos juntos y estamos mucho tiempo en el estudio de grabación todos, es que obviamente está afectado", sentenció.