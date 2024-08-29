Alicia Villarreal

Hija de Alicia Villarreal confirma que ella y Cruz Martínez no están juntos tras supuesto engaño

Melenie Carmona se pronunció luego de que una revista mexicana reportara la supuesta separación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez tras presunta infidelidad de él.

Elizabeth González.
Melenie Carmona rompió el silencio sobre cómo se encuentra Alicia Villarreal luego de que la revista mexicana TVNotas reportara su supuesta separación con Cruz Martínez, quien le habría sido infiel con una joven a principios de agosto.

En entrevista con ‘Ventaneando’, la hija de Arturo Carmona aseguró “no tener tanta información” sobre el tema. Sin embargo, aseguró que encuentra apoyando a Alicia Villarreal.

“Pues bien, estamos tranquilos en casa, la verdad es una situación que no tengo tanta información ni tengo que hablar tanto del tema, y pues sí, siempre apoyando a mi mamá obviamente”, expresó en el show del 29 de agosto.

Sin dar muchos detalles sobre la vida personal de su mamá, la exparticipante de Juego de Voces confirmó que, por el momento, Alicia Villarreal y Cruz Martínez no se encuentran juntos por asuntos de trabajo.

“Mi mamá ahorita está trabajando, echándole ganas como siempre, y bien, todos estamos bien. Los dos han estado mucho de viaje fuera de la ciudad, trabajando, gracias a Dios”, reveló.

Melenie Carmona insistió en que no hablaría de la vida personal de su mamá ante los medios, haciendo énfasis en que todo se sabría pasado el tiempo.

“La verdad no sé, no tengo tanta información como para poder dar un punto de vista ni nada, pero, pues ya sabremos con el tiempo”, sentenció.

Melenie es un apoyo fuerte para Alicia Villarreal

El 20 de agosto, Arturo Carmona se pronunció acerca de la polémica que enfrenta Cruz Martínez tras ser captado bailando muy de cerca con una joven mujer en un club nocturno de Monterrey mientras Alicia Villarreal se encontraba en la Ciudad de México.

Aunque el actor tampoco entró en detalles sobre la situación que vive su ex, aseguró que su hija Melenie Carmona se ha convertido en un gran apoyo para la intérprete de ‘Te Aprovechas’.

“Bien, mi hija está bien, fuerte, apoyando a su mami, obviamente, apoyando las cosas buenas para la familia, está tranquila, mi hija está tranquila, y la familia en general está bien”, expresó a ‘De Primera Mano’.

Mientras que sobre un presunto divorcio entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez, respondió tajante.

“No, no me ha comentado nada y bueno, como te digo, es un tema, entonces no sabría si me lo llegaría a comentar”.

