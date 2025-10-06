Cruz Martínez hace inesperada petición ante el romance de Alicia Villarreal en medio de su disputa legal

Video ¿Alicia Villarreal le fue infiel con Cibad Hernández? Esto dijo Cruz Martínez

Cruz Martínez reaccionó tras ser cuestionado por la nueva relación que su ex, Alicia Villarreal, sostiene con el ‘influencer’ Cibad Hernández.

El líder de Kumbia Kings sorprendió al hacer una petición en favor de la madre de sus hijos, con quien sostiene una disputa legal luego de que ella lo acusara de haberla violentado.

PUBLICIDAD

Cruz Martínez hace petición ante romance de Alicia Villarreal

En un encuentro con la prensa, a Cruz Martínez le preguntaron directamente “qué le desea” a Alicia Villarreal en su romance con Cibad Hernández.

Inesperadamente, él respondió pidiendo ante las cámaras que dejen de centrarse en la intimidad de ‘La Güerita Consentida’ y hablen de su trabajo.

“Yo lo que opino es que paren de enfocar en su vida personal. Regrésenle a ella lo que ella les ha dado a ustedes tantos años: su música”, dijo, de acuerdo con lo transmitido por ¡Siéntese Quien Pueda! este lunes.

El intérprete de ‘Te quiero a ti’ solicitó que “paren un momento” y “ya no se enfoquen tanto en los escándalos que rodean” a la madre de sus hijos: “Yo no deseo nada malo a nadie”.

En una entrevista a ‘Ventaneando’, Martínez también aseveró que “no hay comunicación” entre él y Villarreal, de quien ya está oficialmente divorciado.

“A mí siempre me gustaría hablar con todos, si es posible. Yo creo que nunca es bueno enfocarse en las cosas negativas de la vida. Al contrario, hay que aprender de eso”, mencionó.

Cuando la reportera le indicó que “nunca habíamos visto a Alicia mostrando a una pareja como lo está haciendo ahora”, él replicó:

“Pues ni conmigo en 25 años casi, pero no pasa nada, o sea, repito: ella es una persona que desde muy chiquita, niña, se ha dedicado a ustedes y a su público, si se quiere ahí de repente regresar a los 15 años, es entendible, es válido”.

Cruz Martínez mantiene el contacto con hija de Alicia Villarreal

A pesar de la batalla judicial que sostiene con Alicia Villarreal, Cruz Martínez destapó seguir en contacto con la hija de ella, Melenie.