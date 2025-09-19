¿Hijos de Alicia Villarreal no viven con ella? Así reacciona la cantante a declaraciones de Cruz Martínez

Video Alicia Villarreal está oficialmente divorciada de Cruz Martínez ¿Cómo quedó la repartición de bienes?

Alicia Villarreal se pronunció sobre sus hijos, Cruz Ángelo y Félix Estefano, luego de que su ex, Cruz Martínez, afirmara que residen con él tras su separación.

Fue la semana pasada, a su salida de la audiencia por el caso de violencia doméstica que la cantante interpuso en su contra, el fundador de los Kumbia Kings habló de sus retoños.

PUBLICIDAD

“Todos bien. Los veo todos los días, ¿verdad? Viven ahí conmigo. Intento que tengan la mente ocupada, ¿no?, y enfocada en lo que es la parte positiva de la vida”, dijo ante la cámara de ‘De primera mano’.

¿Alicia Villarreal desmiente a Cruz Martínez?

Ante lo dicho por Cruz Martínez, Alicia Villarreal fue cuestionada sobre si es verdad que Ángelo y Estefano están en casa de su papá.

“Sí conviven con él, pero no quiero involucrar a mis hijos”, respondió, de acuerdo con declaraciones presentadas en ‘Venga la alegría’ este 17 de septiembre.

“Si él quiere hablar de mis hijos y hacer una confusión… Yo estoy feliz y estoy tranquila en la manera en la que estamos sobrellevando todo esto”, agregó.

Sin puntualizar en realidad con quién se encuentran los jóvenes, la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ aclaró que no los muestra por discreción.

“Ellos salen conmigo y yo no los ando publicando, o sea, no tengo por qué. Yo sí soy… Ellos están procesando junto con nosotros todo esto”, señaló.

“Es un impacto, es una cosa dura porque sus papás son públicos y eso se ha hecho muy mediático”, añadió al respecto.

Alicia Villarreal afirma que siente “miedo”

Refiriéndose a la batalla legal que mantiene con Cruz Martínez, Alicia Villarreal explicó el motivo por el que no acudió, como él, a la cita en el tribunal.

“No tenía caso que yo me presentara. Mis abogados estaban dialogando desde días antes y nada más la iba a pasar mal”, expresó.

La llamada ‘Güerita consentida’ admitió que aún siente temor: “ Me da todavía miedo andar sola en la calle, entonces me visitan en casa: mi familia, mis abogados, Cibad”.

PUBLICIDAD

“Es por lo mismo, de que estoy intentando que esta situación mía pues empiece a avanzar y lo que busco es justicia”, argumentó.