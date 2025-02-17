Alicia Villareal

Alicia Villarreal habría denunciado a Cruz Martínez por violencia intrafamiliar

La cantante presuntamente entabló un proceso legal en contra de su aún esposo por una supuesta agresión de su parte, de acuerdo con los reportes. La ‘Güerita consentida’ hizo la señal universal de auxilio para víctimas de violencia al finalizar un concierto.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Alicia Villarreal hace señal de "ayuda" en concierto tras supuestamente denunciar a Cruz Martínez

Alicia Villarreal habría denunciado a su aún esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia intrafamiliar en su contra.

De acuerdo con el diario Milenio, este domingo 16 de febrero, la comunicadora de espectáculos María Luisa Valdés Doria les confirmó que la cantante interpuso la querella.

Por su parte, el periodista de N+, Ray Elizalde, dio a conocer mediante su cuenta de X (antes Twitter), que “una fuente allegada al caso” igualmente corroboró la información.

Él puntualizó que la supuesta acción legal se entabló “en la ciudad de Monterrey”, en Nuevo León, México, aunque no especificó en qué fecha.

“La presunta víctima fue llevada a un hospital privado”, reveló igualmente, sin ahondar en los motivos por lo que eso habría ocurrido.

El periodista Ray Elizalde reportó la presunta denuncia de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez.
El periodista Ray Elizalde reportó la presunta denuncia de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez.
Imagen Ray Elizalde/X

¿Qué sucedió entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Según la ‘influencer’ Jacqueline Martínez, conocida como ‘Chamonic’, entre la intérprete de ‘Te aprovechas’ y el padre de sus hijos habría sucedido un altercado.

“En la madrugada de hoy [16 de febrero], a las 2 a.m., Alicia Villarreal tuvo una discusión con su ahora expareja, Cruz Martínez”, explicó en un ‘post’ de Instagram.

“Según me dicen, hubo golpes a tal grado que él la estaba ahorcando. Ella alcanzó a escapar y pedir ayuda”, agrega al respecto.

“Esta persona la llevó al hospital en la ciudad de Monterrey, la revisaron y salió unas horas después. Ella lo denunció y estaría por interponer una demanda”, concluyó.

La 'influencer' conocida como 'Chamonic' dio a conocer detalles del supuesto altercado entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez.
La 'influencer' conocida como 'Chamonic' dio a conocer detalles del supuesto altercado entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez.
Imagen Chamonic/Instagram

Alicia Villarreal hizo señal de "ayuda"

Al momento, Alicia Villarreal no ha confirmado o desmentido haber iniciado un proceso legal ni tampoco que Cruz Martínez la haya agredido.

Sin embargo, la noche de este domingo, ella se presentó en la Feria Expo Monarca 2025, celebrada en Zitácuaro, Michoacán.

Videos que ya se viralizaron en redes sociales muestran que, al finalizar su concierto, la llamada ‘Güerita consentida’ realizó la señal de auxilio de víctimas de violencia familiar.

Su amigo y productor, Hugo Mejuto, compartió en sus historias de la plataforma un clip en el que se aprecia a la artista haciendo la seña y cuya descripción indica que ella “pidió auxilio ante su público.

Alicia Villarreal realizó la señal internacional de auxilio para víctimas de violencia.
Alicia Villarreal realizó la señal internacional de auxilio para víctimas de violencia.
Imagen Hugo Mejuto/Instagram


La compositora y el integrante de Kumbia Kings se encontrarían actualmente en proceso de divorcio, lo que ella admitió en septiembre de 2024.

El dúo se separó después de que, en agosto, saliera a luz una imagen en la que él estaba con una joven, lo que desató rumores de que le era infiel a la regiomontana.

A finales de enero, Villarreal le aseguró a la reportera Berence Ortiz que ambos seguían unidos, pero por sus retoños, Félix y Cruz Angelo: “Estamos por nuestros hijos”.

Video Alicia Villarreal responde si “está separada” de Cruz Martínez tras supuesta infidelidad de él
