Hijos de Alicia Villarreal estarían "muertos de la vergüenza" por imágenes de su madre y su novio

Alicia Villarreal anunció en redes sociales, pocos días después de su divorcio con Cruz Martínez, que se había dado una nueva oportunidad en el amor con Cibad Hernández, lo que habría traído conflictos en la familia.

De acuerdo con información del periodista Lucho Borrego, una fuente cercana a la cantante le informó que sus hijos, Cruz Ángelo, Félix Estefano y Melenie Carmona, estarían en desacuerdo por lo mediático de la relación de su madre.

"El hecho de que sus hijos están muertos de la vergüenza. Los hijos que tuvo con Cruz Martínez y Melanie, la mayor, me dicen, palabras textuales, se les cae la cara de la vergüenza por las fotografías y toda la información que está saliendo del romance que tiene con Cibad", contó en ¡Siéntese Quien Pueda! el 12 de septiembre.

Hija de Arturo Carmona se mantiene al margen

Borrego también señaló que, según los reportes que le dieron, Melenie Carmona no hará declaraciones al respecto, pues es "una mujer que no se mete en ningún tipo de controversia".

Hijos de Alicia Villarreal viven con Cruz Martínez

El 11 de septiembre, a su salida de la audiencia sobre el proceso legal que enfrenta con Alicia Villarreal, el productor musical reveló que los hijos que tuvo con la cantante viven con él.

"Ellos están bien. Los veo todos los días, viven conmigo. Intento que tengan la mente ocupada y enfocada en lo que es la parte positiva de la vida".