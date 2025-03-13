Alicia Villarreal defiende a su hija de críticas en medio de controversia con Cruz Martínez: esto dijo

Video Alicia Villarreal pide “perdón” entre lágrimas a su hija tras altercado con Cruz Martínez

Alicia Villarreal rompió el silencio en medio de la controversia que atraviesa con su expareja, pero aún esposo, Cruz Martínez, a quien acusa de haberla violentado durante su relación.

Además de hablar de lo que vivió al lado del músico, la cantante se pronunció sobre su hija, Melenie, quien fue blanco de críticas por no haberla apoyado públicamente luego de que denunciara una reciente presunta agresión por parte de su marido.

Fue el pasado 16 de febrero cuando la también compositora interpuso acciones legales en contra del co-fundador de Kumbia Kings alegando que la había atacado momentos antes.

¿Alicia Villarreal está molesta con su hija?

En entrevista con Pati Chapoy para ‘Ventaneando’, la llamada ‘Güerita Consentida’ condenó que Melenie fuera señalada por guardar silencio mediáticamente.

“Me lastima lo que dicen de mi hija, porque también quiero salir a gritarles: ‘No digan eso. ¿Cómo se les ocurre pensar eso de la niña?’”, sentenció, evidentemente conmovida.

En una conversación independiente con Alan Tacher para Despierta América, la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ calificó como “una locura” el ‘hate’ que hubo en redes sociales para la joven de 25 años.

“Yo les digo, ‘no hagan caso, espérense y dense su tiempo’”, dijo acerca del consejo que les dio a sus retoños debido a esa circunstancia.

Cabe recalcar que después de recibir señalamientos por mantener el hermetismo, Melenie hizo un ‘live’ en el que reprobó “los falsos” que le levantaron.

“¿Para ustedes apoyar es subir una foto? ¿Subir un ‘post’ a Instagram? Eso no es apoyarla, o sea, para mí, yo como su hija, eso no es apoyarla, porque eso qué”, dijo.

“Eso nada más los estoy alimentando a ustedes, es lo que ustedes quieren ver, quieren el chisme, quieren saber qué está pasando y eso de mi boca no va a salir”, agregó.

Ella igualmente destapó que le estaban “dando instrucciones” para que no se involucrara: “Nada más sean coherentes y empáticos con la situación”.

Alicia Villarreal reconoce que Melenie es su “ejemplo”

En su plática con Chapoy, Alicia Villarreal aceptó que Melenie le dio una gran lección cuando, en marzo de 2021, reveló que una persona allegada a su familia la abusó sexualmente a los 17 años.

“Hice lo que tenía que hacer en su momento porque ella me lo pidió y le di esa protección y esa necesidad que ella tuvo”, aseveró.

“Con los años, me doy cuenta que esa es la manera en la que ha sido mi ejemplo”, añadió llorando, “porque esta juventud, esta nueva generación, ya no piensa ni hace las cosas como uno”.

La regiomontana recalcó que su primogénita, a quien comparte con Arturo Carmona, es su “más duro” modelo a seguir.

“La quiero tanto, y es mi muñeca, mi princesa, y ella sabe que sus abrazos y sus palabras son las que me han reconfortado mucho mi alma”, aseguró.