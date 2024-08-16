Alicia Villarreal confronta presunta infidelidad de Cruz Martínez: está lista para lo que deba suceder

Video La reacción de Alicia Villarreal ante la infidelidad de Cruz Martínez, ¿pasan por crisis matrimonial?

Alicia Villarreal se casó con Cruz Martínez en 2003, sin embargo, su historia de amor está lejos de ser convencional.

Alicia Villarreal conoció a Cruz Martínez, músico y productor del grupo Kumbia Kings, tras separarse de Arturo Carmona. Alicia y Arturo tuvieron una hija, Melanie, de quien Cruz se volvió padrastro.

PUBLICIDAD

Por años, la pareja de artistas ha lucido feliz y demostrado su amor por el otro. No obstante, Cruz ha sido infiel más de una vez.

Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal, tuvo un hijo con una fan

En el año 2011, una mujer llamada Kadys Zapata acusó a Cruz Martínez de haberla abandonado después de embarazarla. La mujer dijo en su momento:

“Él me dijo que ya había terminado con Alicia y que nos casaríamos, pero en cuanto me embaracé jamás volví a verlo”.



Kadys era una fan de Kumbia Kings que conoció a Cruz tras haberlo visto en varias presentaciones. De hecho, Kadys habría sido presidenta de un club de fans.

Si bien no existe una prueba de paternidad que afirme que Cruz es padre del niño, el escándalo representó una fuerte turbulencia en la relación del productor con Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal se enteró en una entrevista de una supuesta nueva infidelidad

Alicia Villarreal se encontraba respondiendo a preguntas de reporteros cuando uno de ellos soltó la noticia: una foto de Cruz acompañado por una misteriosa mujer en un bar de Monterrey estaba dando vueltas en redes sociales.

La cantante quedó en ‘shock’ y no supo qué hacer. Sin embargo, a los pocos días acudió a una entrevista donde expresó sin tapujos cómo se sentía:

“Soy una mujer madura, una mujer que ha vivido muchas cosas, una mujer que ha enfrentado esto. Estoy lista para lo que tenga que suceder, somos dos personas adultas que tenemos que llegar a un acuerdo (...)”.



Por lo que la cantante estaría esperando a encontrarse con su marido para hablar e intentar resolver las cosas.

Germaine Valentina, la supuesta amante de Cruz Martínez, respondió

Ha habido mucha especulación sobre la supuesta tercera en la discordia. Se ha señalado en medios y redes sociales que esta sería Germaine Valentina, una venezolana de 25 años.

PUBLICIDAD

Germaine es cantante del género regional y ha compartido el escenario con otras intérpretes como Majo Aguilar.

El motivo de este señalamiento es que, además de parecerse físicamente a la misteriosa mujer de la fotografía, Germaine está trabajando en un álbum que sería producido por Cruz Martínez.

Sin embargo, la cantante salió a desmentir los rumores en sus redes sociales, declarando que son rumores ‘asquerosos’:

“En los últimos días, se me ha difamado fuertemente porque no paran de salir noticias de algo muy bajo y muy asqueroso… Una noticia totalmente falsa… Yo no soy la de esta foto”.



Además de que a Germaine le entristece que su proyecto musical se vea afectado por esto.

“No saben el daño que me están causando, no soy famosa todavía, no ando generando dinero. Mi proyecto todavía no ha salido y me lo están queriendo hundir y destrozar”.



Usuarios en redes sociales han señalado que Germaine tendría una edad cercana a la de Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal e hijastra de Cruz, por lo que el romance tendría una incómoda brecha de edades.

Lorena Torruco es señalada como posible amante de Cruz Martínez

Existe otra versión sobre quién sería la mujer que apareció en la foto junto a Cruz Martínez, y se trataría de Lorena Torruco, una mujer de 30 años originaria de Poza Rica.

Los rumores sobre la relación con Lorena han sido discutidos exclusivamente en redes sociales, donde fans de Alicia Villarreal han hecho algunas conjeturas.

La presunta prueba más fuerte de esta versión sería un viaje a París, pues tanto Cruz como Lorena publicaron fotos en esta ciudad el mismo día: el 3 de abril.

No sería la primera vez que se relaciona a Cruz con Lorena, pues existen fotografías de ellos juntos en una supuesta fiesta de Torruco con temática de los Kumbia Kings.

Sin embargo, de nuevo se trataría de especulaciones en redes sociales.