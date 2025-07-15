Alicia Villarreal en polémica: reportan que productor habría intentado “venderla” en dólares

Video Cruz Martínez responde a Alicia Villarreal y deja claro porque él y Arturo Carmona “se llevan tan bien”

El nombre de Alicia Villarreal de nuevo se encuentra en la controversia. Este martes 15 de julio se filtró un supuesto audio en el que el productor Hugo Mejuto habría intentado “vender” a la cantante por “3 mil dólares” al cantante de música ranchera Francisco Cantú.

“Con todo respeto para la señora Alicia pero, no manches güey. Mañana hablamos pero pagar por sexo, eso no, sácalo de tu mente; estás bien pen**jo. Ahora resulta que vendes viejas güey, ya vendes mujeres, ya vendes sexo”, se le escucharía decir a Cantú ante el aparente ofrecimiento del empresario.

De acuerdo con declaraciones de Francisco Cantú, transmitidas en ‘Sale el sol’, este audio sería de meses atrás, cuando su relación era cercana tanto con el empresario como con la intérprete de 'Te quedó grande la yegua'.

“Me quería vender a Alicia… me decía, pues tú dame 3 mil dólares y yo te la pongo, o sea, acabó pasando, pero sin que le diera nada”, declaró Cantú vía telefónica sin aclarar la fecha en que habría sido grabado.

Productor acusa alteración de audios

Ante la polémica, el productor Hugo Mejuto desmintió rotundamente haber intentado vender a Alicia Villareal. Incluso, aseguró que el audio había sido manipulado.

“Nunca con mi voz se escucha que yo venda a alguien o con mi propia voz o algo que esté fuera de mis valores, sin embargo, (Francisco Cantú) está tomado ese audio, sacado de contexto para meter otro audio que se grabó él mismo para que fueran como parte de una conversación y dar a entender esto (...) es completamente falso”, alegó.

Finalmente, el productor de algunos de los shows de Alicia Villarreal y quien la apoyó en su denuncia contra Cruz Martínez, compartió la grabación de la que sería la verdadera llamada que sostuvo con el cantante, quien hace meses fue ligado sentimentalmente con la fallecida cantante Dulce.