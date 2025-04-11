Hija de Alicia Villarreal dice “te amo” a Cruz Martínez tras acusación de su mamá por supuesta agresión

Video ¿Melenie Carmona no apoya a su madre? Esto dijo de la situación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, expresó el afecto que siente por su aún padrastro, Cruz Martínez, a quien la cantante denunció por presuntamente agredirla.

Este 10 de abril, el co-creador de los Kumbia Kings le dedicó a la joven un mensaje para felicitarla por su cumpleaños número 26.

“Hoy celebro el regalo más grande que la vida me ha dado: tú”, escribió él en un ‘post’ de Instagram que acompañó con fotos de ambos juntos.

“Eres una gran mujer, increíble, inteligente, valiente, hermosa por dentro y por fuera. Me llena de orgullo verte crecer, luchar por tus sueños y convertirte cada día en una versión aún más maravillosa de ti misma”, agregó.

Él le agradeció “por ser la mejor hija”, así como su “inspiración” y “alegría siempre”: “Nunca olvides lo especial que eres. Te amo más de lo que las palabras pueden decir”.

Ante estas palabras, el también retoño de Arturo Carmona le respondió en la sección de comentarios de manera afectuosa.

“Te amo hasta la luna y de regreso”, anotó, originalmente en el idioma inglés, añadiendo dos emojis de corazón rojo.

La misiva de Melanie no pasó desapercibida para los usuarios de la red social, quienes le recordaron la delicada situación que Villarreal alegadamente atravesó.

“Cada quien toma sus decisiones, pero si alguien golpea a mi mamá, por más bueno que haya sido conmigo, pongo tierra de por medio”, apuntó una persona.

Melenie Carmona le dijo "te amo" a Cruz Martínez tras él dedicarle un mensaje. Imagen Cruz Martínez/Instagram

Hija de Alicia Villarreal también le manifestó su amor a su mamá

Además de hacerlo con Cruz Martínez, Melenie Carmona igualmente le externó su cariño a Alicia Villarreal, quien la celebró públicamente.

“Verte crecer ha sido la bendición más hermosa que Dios me ha dado. Eres la luz, fuerza y amor puro… y cada día me haces sentir más orgullosa de la mujer que eres”, anotó la intérprete de ‘Ladrón’.

“Gracias por enseñarme tanto, por tu corazón tan noble y por esa sonrisa que ilumina todo a tu alrededor. Te amo con todo mi ser, mi princesa hermosa. ¡Feliz cumpleaños, mi muñeca con aroma de bebé!”, concluyó.

En reacción, la estrella del exitoso programa Juego de Voces, que puedes ver aquí en ViX, le replicó: “Te amo, mami”.

Alicia Villarreal dedicó un mensaje a su hija Melenie por su cumpleaños. Imagen Alicia Villarreal/Instagram

Alicia Villarreal defendió a su hija Melenie

El 16 de febrero, Alicia Villarreal interpuso un proceso legal contra Cruz Martínez, a quien acusa de supuestamente haberla violentado durante la madrugada de ese mismo día.

De forma pública, Melenie no se pronunció para manifestarle su apoyo, por lo que comenzó a ser criticada en las plataformas digitales.

En entrevista para Despierta América, ‘La Güerita consentida’ desmintió que su primogénita no la haya respaldado e inclusive destacó que ha aprendido de ella.

“Me disculpo con ella y le pido perdón porque a veces siento que no es más que una niña”, explicó, refiriéndose al hecho de que la chica se ha convertido en su sustento.