Cruz Martínez y Alicia Villarreal cara a cara: él llega con abogada que defendió a Johnny Deep

Video Pelea de Alicia Villarreal y Cruz habría sido porque ella “contrató" a supuesto agresor de su hija

Cruz Martínez y Alicia Villarreal fueron captados a su llegada a las instalaciones del Palacio del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en México, este 24 de abril.

La expareja acudió a lo que sería su primera audiencia luego de la demanda que interpuso Alicia Villarreal en contra del productor por presunta violencia familiar.

De acuerdo con TVyNovelas, tanto Alicia Villarreal como Cruz Martínez “llegaron por separado” acompañados de su respectivo equipo legal. Sin embargo, él fue captado con Camille Vasquez, abogada que defendió a Johnny Deep en el juicio por difamación que el actor emprendió en contra de su exesposa Amber Heard en 2022.

¿Qué pasó en la audiencia de Cruz Martínez y Alicia Villarreal?

Al salir de lo que sería la primera entrevista de la expareja, Claudia Ramírez Richter, abogada de ‘La Güerita Consentida’, declaró a N+ Monterrey que la audiencia había sido aplazada por el cambio de abogados de Cruz Martínez.

“El señor Cruz tenía una abogada desde febrero y ayer decidió cambiar de abogados. Los nuevos, le dijeron al juez que acaban de tomar el asunto y por lo tanto, no pueden defender a Cruz Martínez”, declaró.

“Jurídicamente es válido, pero es una estrategia (…) El juez entendió a los abogados, y dio un par de días para que estudien el expediente. Esperamos justicia, seguiremos en nuestro camino”, insistió, adelantando que, aunque “el proceso de divorcio” de la expareja todavía no comienza, está por iniciarse.

La intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’, quien se encontraba a un lado de su abogada, también se pronunció sobre el tema, alegando: “Estoy aquí para pedir justicia. A eso vengo y aquí voy a estar”.

Cruz Martínez “es inocente”, dice abogada

Al igual que la defensa de Alicia Villarreal, Camille Vasquez, nueva abogada de Cruz Martínez, también habló brevemente con la prensa, a quienes aseguró que su cliente era “inocente”.

“Por años Mr. Martínez ha permanecido en silencio, él ha sido un protector de su familia, incluida su esposa. Él ha permanecido en silencio por el amor a sus hijos. El día de hoy, Mr. Martínez está tomando una decisión por sus hijos y por su legado. Mr. Martínez es inocente, y buscaremos ir a la corte el próximo mes de mayo”, declaró brevemente.

Alicia Villarreal alega violencia familiar

El 16 de febrero, Alicia Villarreal realizó una seña de auxilio al finalizar uno de sus shows en México y posteriormente informó que emprendería acciones legales contra el padre de sus hijos.

A través de un comunicado, la cantante manifestó que llegaría “hasta las últimas consecuencias” en la búsqueda de justicia por presuntos “actos de violencia”.

“Dado que se trata de un proceso legal en curso y con el fin de respetar el debido proceso, Alicia Villarreal no podrá emitir declaraciones hasta que las autoridades correspondientes lo permitan”, explicó su equipo legal en el documento, en el que tampoco se mencionó el nombre de Cruz Martínez.