¿Cruz Martínez se queda sin abogada?: él rompe el silencio sobre juicio contra Alicia Villarreal

Video Alicia Villarreal ya había intentado separarse de Cruz Martinez, pero él no la dejaba

Cruz Martínez rompió el silencio sobre el juicio que enfrenta contra Alicia Villarreal por supuesta violencia familiar.

A su llegada al aeropuerto de Monterrey, en Nuevo León, México, el líder de los Kumbia Kings admitió sentirse “tranquilo” y enfocado en sus compromisos laborales. Sin embargo, evito dar detalles sobre el proceso legal que enfrenta.

“¿Qué puedo decir? No hay mucho qué se pueda decir, más que uno sigue trabajando. Estoy tranquilo”, aseguró al servicio de noticias N+.

¿Se queda sin abogados?

Respecto a la polémica que enfrenta su abogada Camille Vasquez por presuntamente no poder litigar en México por falta de permisos, Cruz Martínez contradijo las especulaciones.

“Eso es algo en lo que uno tiene que usar el sentido común”, advirtió. “Si no puede litigar, cómo cambiaron la audiencia. Obviamente, hay alguien con cédula. Si se puede cambiar una audiencia, se deben seguir todos los requisitos. Hay mucha gente inteligente”, subrayó sin dar más detalles.

El 24 de abril, Cruz Martínez y Alicia Villarreal fueron captados a su llegada a las instalaciones del Palacio del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en México.

La expareja acudió a lo que sería su primera audiencia luego de la demanda que interpuso Alicia Villarreal en contra del productor por presunta violencia familiar.

Más tarde se reveló que la audiencia de Cruz Martínez y Alicia Villarreal se había aplazado ya que el productor musical había cambiado de abogados en el último momento.

Aquella ocasión, Camille Vasquez aseguró a la prensa mexicana que el señor “Martínez es inocente”, por lo que buscaría “ir a la corte” en mayo.