Alicia Villarreal rompe el silencio tras colapso de escenario donde cantaría: ella “acababa de bajar"

Alicia Villarreal rompió el silencio tras el colapso de la estructura metálica del escenario donde se presentaría este 8 de mayo como parte del show ‘GranDiosas’.

La cantante se pronunció a través de sus redes sociales sobre el incidente que dejó a más de siete personas lesionadas, dejando claro que entre los afectados no se encontraba ningún integrante de su equipo de trabajo.

“Con mucha tristeza estoy viendo lo sucedido. Lamento mucho no presentarme en el show que teníamos programado donde me invitaron a participar en ‘GranDiosas’. Íbamos a festejar a las mamás que bien merecido lo tienen. Mi equipo de trabajo está bien, está conmigo. Estamos reunidos y ellos me informan que hay personas lastimadas”, expresó.

“De verdad lo lamento muchísimo. Espero que se recuperen pronto y que estén muy bien. Para mí siempre es importante que la gente que trabaja directa o indirectamente estemos en un área segura, que nuestro trabajo esté de la mejor manera porque así debe de ser para poder dar un gran espectáculo. Les mando todo mi cariño, que estén muy bien y espero que nos veamos muy pronto”, puntualizó.

Alicia Villarreal lamentó el accidente. Imagen Alicia Villarreal / Instagram

Alicia Villarreal "acaba de bajar" del escenario cuando la estructura se desplomó

La estructura metálica del escenario donde se presentaría Alicia Villarreal con motivo de los festejos por el Día de las Madres en México colapsó minutos después de que ella terminara su prueba de sonido y bajara del escenario.

En conferencia de prensa, el productor Hugo Mejuto reveló que el desplome ocurrió minutos después de que Alicia Villarreal se retirara del escenario, por lo que ella, como el resto de las cantantes que se presentarían en el show, estaban ilesas.

“Hicimos el soundcheck estando ahí. Por fortuna Alicia Villarreal acababa de bajar; Alejandra Avalos, Ana Cirré y Ángela Carrasco también están bien. Ya había dado corte al soundcheck y en el lugar quedaba poca gente, creo que iba haber un abridor y seguía su prueba de sonido”, declaró a Televisa Espectáculos.

“Ya habían pasado todas a hacer su prueba de sonido. Nada más estábamos Alicia Villarreal y yo pasando algunos efectos especiales que íbamos a tener para la noche de hoy y 10 minutos después de haber tomado la camioneta y venir hacia acá, es cuando me entero del incidente”, declaró, asegurando que desconocía más "detalles".

¿Por qué colapsó el escenario?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, el accidente se produjo en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero “como consecuencia de las fuertes rachas de viento registradas en la zona”.